-"TEŞVİK PRİMLERİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI" BATMAN (A.A) - 28.02.2011 - Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca ''tarımda verilen teşvik primlerinde usulsüzlük yapıldığı'' gerekçesiyle 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tarımda verilen teşvik primlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Mersin, Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında tarım müdürlüklerinin de bulunduğu bazı kurumlarda yapılan aramalarda, yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığı, operasyonun sürdüğü belirtildi.