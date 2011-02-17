-"TESİSTEKİ PATLAMA TEKNİK ARIZADAN" BATMAN (A.A) - 17.02.2011 - Batman Valisi Ahmet Turhan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait tesisteki patlamanın teknik bir arızadan dolayı meydana geldiğini bildirdi. Turhan, gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği Batman TPAO'ya ait Şelmo Petrol Sahası Doğalgaz Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sonucu dolum tesislerinde yangın çıktığını belirtti. Şu an için herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını kaydeden Turhan, şunları söyledi: ''Ama maalesef 3 işçimiz hayatını kaybetti. Patlamadan kısa süre önce 4'üncü işçi gaz sızıntısının olduğunu yetkililere bildirmek için olay yerinden yüksek bir tepeye çıkmış, telefonla aramak yapmak istemesi ile beraber patlama meydana gelmiş. Bu işçimizde herhangi bir yaralama söz konusu değil. Ama patlamanın teknik bir arızadan meydana geldiği açıktır. Arızanın ne şekilde oluştuğu teknik ekibin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır.''