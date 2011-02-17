T24 LogoT24 Logo
Gündem

"TESİSTEKİ PATLAMA TEKNİK ARIZADAN" BATMAN (A.A)

17 Şubat 2011 19:28

-"TESİSTEKİ PATLAMA TEKNİK ARIZADAN" BATMAN (A.A) - 17.02.2011 - Batman Valisi Ahmet Turhan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait tesisteki patlamanın teknik bir arızadan dolayı meydana geldiğini bildirdi. Turhan, gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği Batman TPAO'ya ait Şelmo Petrol Sahası Doğalgaz Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sonucu dolum tesislerinde yangın çıktığını belirtti. Şu an için herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını kaydeden Turhan, şunları söyledi:  ''Ama maalesef 3 işçimiz hayatını kaybetti. Patlamadan kısa süre önce 4'üncü işçi gaz sızıntısının olduğunu yetkililere bildirmek için olay yerinden yüksek bir tepeye çıkmış, telefonla aramak yapmak istemesi ile beraber patlama meydana gelmiş. Bu işçimizde herhangi bir yaralama söz konusu değil. Ama patlamanın teknik bir arızadan meydana geldiği açıktır. Arızanın ne şekilde oluştuğu teknik ekibin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacaktır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24