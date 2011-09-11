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Dünya

"Terörün dili, dini, milleti yok" ANKARA (A.A)

11 Eylül 2011 16:06

-"Terörün dili, dini, milleti yok" ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 11 Eylül terör saldırılarının 10. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "11 Eylül saldırılarının, terörün dili, dini, milleti olmadığını bir kez daha gösterdiğini" belirtti. Terörün insanlığın ortak meselesi olduğunu ve bütün insanlığı tehdit ettiğini vurgulayan Bağış, "Bugün 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümünde hala uluslararası ilişkilerin en öncelikli gündem maddelerinden birinin terörle mücadele olması bu belanın arz ettiği tehdidin boyutlarını göstermesi bakımından manidardır" ifadesini kullandı. Egemen Bağış, "dünya ile birlikte terörün de küreselleştiği bir süreçte terörle mücadelede işbirliğini de küreselleştirmenin artık bir zaruret halini aldığına" değinerek, yaklaşık 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele eden bir ülke olarak Türkiye'nin her zaman terörle mücadelede işbirliği noktasında öncü ülkelerden biri olduğunu vurguladı.  Bağış mesajında şunları kaydetti: "11 Eylül saldırılarını ilk kınayan liderlerden biri Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Londra'ya yapılan saldırılarda İngiliz halkına en çok destek olan ülkelerden biri Türkiye'ydi. En son Norveç'te gerçekleştirilen terör saldırısında Norveç halkının acısını Türk halkı da aynı şekilde yüreğinde hissetti. Zira biz 'senin teröristin iyi, benimki kötü' gibi bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' gibi bir anlayışı ahlaki bulmadığımız gibi topyekün reddederiz. Ama maalesef 11 Eylül saldırılarından 10 yıl sonra dahi halen terörle mücadelede yeterince uluslararası işbirliği sağlanamadığını, bu tür ayrımcı yaklaşımların halen kabul gördüğünü üzüntüyle müşahede ediyoruz. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen 11 Eylül saldırılarından bir ders çıkarılamaması üzüntü ve endişe vericidir." Bu duyarsızlık neticesinde terör örgütlerinin sadece silahla değil, gittikçe genişleyen ölçeklerde insanlık için daha da büyük tehditler arz etmeye başladığının aşikar olduğunun altını çizen Bağış mesajında, "PKK Türkiye'de masum halka silah doğrulturken, yurt dışında da Avrupa gençliğine uyuşturucu silahını doğrultmuş durumdadır" dedi. Egemen Bağış, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyoruz. Londra'nın güvenliği, Paris'in, Berlin'in, Roma'nın ve hatta Washington'un güvenliği Hakkari'den başlar. Türkiye'nin PKK ile mücadelesine yeterli desteği vermeyip bunun üzerine bir de kendi ülkelerinde bu terör örgütüne güvenilir liman sağlayan ülkeler unutmasınlar ki bizatihi kendileri bu belanın hedefidirler. Bir kişinin bile güvende olmadığı bir dünyada hiç kimse güvende değil demektir. O yüzden terörle mücadelede uluslararası işbirliğine her zamankinden daha fazla sahip çıkılmalı, terörle mücadele edilirken terör zeminini de tamamen ortadan kaldıracak köklü ve eş zamanlı adımlar daha fazla geciktirilmeksizin hayata geçirilmelidir. Bu gidiş iyiye gidiş değildir. 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümünde bir kez daha terörü lanetliyor, herkesi terörle mücadelede işbirliğine davet ediyor ve bütün terör kurbanlarını rahmetle anıyoruz."

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