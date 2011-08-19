-"Terörün amacı moral bozmak" BATMAN (A.A) - 18.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde yaşanan terör saldırılarıyla ilgili olarak, ''Ne zaman Türkiye güçlense, bölgede önemli bir güç ve aktör haline gelse hemen güçler burayı karıştırıyor'' dedi. Batman'a gelen Bakan Şimşek, beraberinde, Vali Ahmet Turhan ve Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim ile Sağlık Mahallesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 4 aileyi evinde ziyaret etti. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Bakan Şimşek, aile mensuplarına gıda ve giyim yardımında bulundu. Bakan Şimşek, daha sonra beraberindekilerle merkeze bağlı İkiztepe köyüne geçerek, burada köylülerle bir süre sohbet etti. Vatandaşların köyde taziye evi yapılması talebi üzerine Şimşek, taziye evi yapılması için demir ve çimento başta olmak üzere malzeme desteğinde bulunacaklarını söyledi. -''Biz bu oyunu bozacağız'' Köyde, Star Haber'in canlı yayınına konuk olan Bakan Şimşek konuşmasında, terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıya dikkat çekerek, terör olaylarının ülkenin birlik ve beraberliğini bozamayacağını vurguladı. Terör saldırılarından Batmanlı hemşehrilerinin de son derece rahatsız olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle konuştu: ''Bizim kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesi için çalışmamız lazım. Demokrasi içerisinde hukuk içerisinde terörle sonun kadar mücadele edeceğiz, bundan en ufak bir tereddüt olmasın ama bizim kardeşliğimizi korumamız lazım. Teröristle mücadeleyi güvenlik güçlerimiz yapıyor, inşallah üstesinden geleceğiz. Terörle mücadele çok kapsamlıdır. Bölgesel kalkınmışlık farkların giderilmesinden eğitime, altyapıdan sağlığa kadar bütün olarak ele alınmalıdır. Batman Organize Sanayi Bölgesinde 40'tan fazla fabrika çalışıyor. Ama yer kalmamış. Organize sanayi bölgesinin 500 bin metre kare genişlemesi için hemen çalışma başlattım. Bölge kötü olaylarla gündeme geliyor. Ama gerçekten bölgede bir gelişme, kalkınma ve dinamizm var. Terörün amacı vatandaşın moralini bozmak, buraya yatırım gelmesini engellemektir. Bakın iş makinesi yakıyorlar. Niçin yakıyorlar? Hizmet gelmesin. Çünkü hizmet gelmezse, burası fakir ve cahil kalırsa kendilerine yandaş bulacaklar. İşte biz bu oyunu bozacağız. Türkiye'nin istikrarını, büyümesini engelleyemeyecekler.'' -''Kürt kökenli Türk vatandaşıyım, bundan onur duyuyorum'' Bakan Şimşek, yaşanan terör olaylarından vatandaşın moralinin bozulmamasını isteyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Terör örgütünün amacı budur. Hiçbir şekilde kötümserliğe kapılmak yok, onların derdi bu. Ne zaman Türkiye güçlense, ne zaman ayağa kalksa istikrarı artsa, bölgede önemli bir güç ve aktör haline gelse hemen güçler burayı karıştırıyor. Biz birliğimizi ve kardeşliğimizi koruyalım. Kıblemiz aynı. Bizler kardeşiz, bu kardeşliğimizi güçlü tutalım, her şeyin üstesinden geliriz. Herkes birinci sınıf vatandaştır. Ben bir Kürt kökenli bir Türk vatandaşıyım, bundan onur duyuyorum. Maliye Bakanıyım bu güzel ülkemize hizmet ediyorum.'' Bakan Şimşek, daha sonra köylülerle berber kurulan yer sofrasında iftarını açtı.