-"TERÖRLE MÜCADELEDE DEĞİŞİKLİK OLMASI GEREKLİ" SAMSUN (A.A) - 22.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Terörle mücadelede zaman içerisinde ve yakın zamanda yapısal ve yönteme ilişkin birtakım yenilikler ve değişiklikler olacaktır, olması gereklidir. Bu yapıda ve yöntemde ne asker dışarıya alınmıştır ne de polis tamamen işin içine dahil edilmiştir'' dedi. Samsun Havaalanında basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Şahin, bir soru üzerine şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımızın açıklaması 'asker yerine polis görevlendiriliyor' şeklinde değil. Polisin operasyonlarda yerine ve gereğine göre daha etkin rol alacağı yönündedir. Bu da bizim bakanlık olarak geliştirdiğimiz bir çalışma yönetimidir. Terörle mücadelede zaman içerisinde ve yakın zamanda yapısal ve yönteme ilişkin birtakım yenilikler ve değişiklikler olacaktır, olması gereklidir. Bu yapıda ve yöntemde ne asker dışarıya alınmıştır, ne de polis tamamen işin içine dahil edilmiştir.'' Sözleşmeli er uygulamasının bu yeni yapının parçası olup olmadığı yönündeki soruya karşılık Şahin, sözleşmeli personel uygulamasının terörle mücadeleyle doğrudan değil, dolaylı ilgisi olduğunu söyledi. Sınır güvenliğiyle ilgili sözleşmeli er istihdamının Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen bir çalışma olduğunu dile getiren Şahin, ancak terörün sınırdan giriş çıkışıyla ilgili olarak da terörle mücadeleyle dolaylı ilgili bir uygulama olduğunu kaydetti. Tedbirlerin şartlara göre geliştirildiğini, durup dururken, yapısal ve yöntemsel değişikliklere gidilmeyeceğini vurgulayan Şahin, ''Bu daha sertleşme adına mı?'' sorusuna karşılık da ''Sertleşme değil bu gereğini daha yerinde ve doğru yapma anlamında bir çalışmadır. Sertleşme diye bir şey yok. Gereğini daha düzgün, daha az zayiatla sıfır zayiatla bu memleketin huzurun sağlama çalışmasıdır'' diye konuştu. Şahin, ''Bu kararda bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı müdahalelerinde eksiklikler olması ya da geri kalınmış olması etkili olmuş olabilir mi?'' sorusuna karşılık, şöyle konuştu: ''Onu siz söylediniz. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Sadece şartlara göre vaziyet alınması bunu ifade ediyorum. Şu anda Temmuz ayının son günlerindeyiz. Hava çok sıcak. Sıcağa göre kıyafet giyeriz, kışın kışlık giyeriz. Terörle ilgili gelişmeler karşısında güvenlik güçlerinin donanımını, hareket kabiliyetini yeniden değerlendirmek durumundayız.'' İçişleri Bakanı Şahin, bir gazetecinin ''Son zamanlarda özellikle Samsun ve Ordu arasında kardeş şehir vurgusu yapıyorsunuz. Bunun özel bir anlamı var mı?'' sorusunu yanıtlarken de ''Tabii terörle çok uzak bir konu değil. Dolaylı herşey birbiriyle bağlantılıdır. Samsun-Ordu kardeş değil bütün Türkiye kardeştir. Biz Türkiye'nin, Türk milletinin kardeşliğini yer yer nerede bulunuyorsak orada vurgularız, vurguluyoruz. Samsun, Ordu ile kardeştir. Samsun, Sinop ile de kardeştir, Çorumla da kardeştir. Bu kardeşler zinciri el ele Hakkari'ye kadar gider ve orada misak-ı milli sınırında Şemdinli'nin Çukurca'nın yakınında durur. Oradan ne ileri gider ne geri gelir'' diye konuştu.