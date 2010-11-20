-"TERÖRLE MÜCADELEDE AYRIM YAPILMAMALI" LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - NATO devlet ve hükümet başkanlarının ittifakın gelecek 10-15 yılını şekillendirdiği Lizbon Zirvesi'nde alınan kararlarda, terörle mücadele örgütler arasında ayrım yapılmaması vurgulandı. Zirve kararlarında, ''Terörizm, ittifakın ve üyelerinin güvenliğine ciddi ve gerçek tehdit oluşturuyor. Hangi motivasyonla ve ne şekilde tezahür ederse etsin tüm terör eylemleri suçtur ve meşru gösterilmez'' denildi. Kararlarda siber tehdidin hızla arttığına dikkat çekilerek, NATO'nun siber savunma kapasitesi oluşturacağı ve talep halinde üyelerine yardım edeceği belirtiliyor. Enerji arzı güvenliğini de gündemine alan NATO, bu konuda uygulanacak politikanın hazırlığını yapmakla görevlendirdiği NATO Konseyinden raporunu Aralık 2011'deki Dışişleri Bakanları Toplantısı'na sunmasını istedi. -NATO REFORMU- Zirve kararlarında, NATO'nun küçülerek esneklik, çeviklik ve hareket kabiliyeti kazanabilmesi için karargah ve personel sayısının yüzde 35 azaltılması istenerek bunun yaklaşık 5 bin kişilik personel indirimine karşılık geldiği belirtildi. Zirve belgesinde, kapatılacak karargahlar konusunda Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen'in sunacağı tavsiyeler doğrultusunda en geç Haziran ayı sonuna kadar karar alınması talep edildi. NATO liderleri, bir sonraki zirvenin 2012 yılında ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi konusunda uzlaştı.