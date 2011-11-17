-"Terörizm nerede olursa olsun ciddi mücadele gerektiriyor" TBMM (A.A) - 17.11.2011 - İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü. Dışişleri Komisyonu salonunda heyetlerarası gerçekleşen ve bir saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Burucerdi, görüşmeyi Türkçe olarak "Herşey güzel oldu" şeklinde değerlendirdi. İran ve Türkiye'nin iki komşu ülke olarak iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade eden Burucerdi, ilişkilerin gelişme katettiğini, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin bu yıl 12 milyar dolara yaklaştığını, yıl sonuna kadar 15 milyar doları görmeyi umduklarını kaydetti. Burucerdi, gelecek için 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi öngördüklerini ve bu yönde işbirliğinin çok iyi gittiğini söyledi. Burucerdi, terörizmle mücadele konusunda İran'ın PJAK, Türkiye'nin PKK terör örgütü ile sorunları olduğuna işaret ederek "Bildiğiniz gibi terörizm nerede olursa olsun ciddi bir şekilde mücadele gerektiriyor" dedi. Basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına yanıt vermeyen Burucerdi, yarın İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde yapacakları basın toplantısı ile görüşmelere ilişkin detaylı bir açıklama yapacağını ve soruları yanıtlayacağını belirtti. Volkan Bozkır da İran'ın Türkiye'nin çok önemli bir komşusu olduğuna işaret ederek bugün görüşmelerinde Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi, enerji ilişkileri ve turizmi geliştirme yollarını ele aldıklarını kaydetti. Bozkır, "Türkiye ve İran terörizminden en fazla zarar görmüş iki ülkedir. Türkiye ve İran'ın terörle mücadele konusunda neler yapması gerektiğini, yapılanları nasıl geliştirebileceğini ele aldık. Uyuşturucu kaçakçılığı ve bunun terörizme etkileri konusunu ele aldık. Daha görüşmelerimiz devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri, Suriye'deki gelişmeleri iki ülke olarak nasıl izlediğimize dair görüşlerimizi paylaşacağız. Türkiye'nin dostu olan İran'a zarar verecek hiçbir unsurun hiçbir şekilde yanında olmayacağına dair tekrar teminat verdik" diye konuştu.