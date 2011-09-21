-"Terör halk için değil" SİİRT (A.A) - 21.09.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim şahin, ''terörün halk için değil, halkı katleden bir yapı olduğunu'' söyledi. Bakan Şahin, teröristlerce dün akşam düzenlenen hain saldırıda ölen Nergiz Evin, kardeşi Zeynep Evin (31) ile Kevser Çekin (25) ve Nurcan Olgaç (25) için Şeyh Musa Camisi'nde düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Bakan Şahin, hain saldırıda terörün gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi. Ankara'da ve Siirt'te dün iki hain saldırı gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu: ''Amerika'da bulunan sayın Başbakanın da bilgisi oldu. Doğal olarak yaptıkları görüşmelerde gündemin önemli bir maddesi terörle mücadele oldu. Örnek olarak en son yaşanan bu iki olayı aralarında değerlendirmiş oldular. Terörün gerçek yüzü yeni ortaya çıkıyor. Terör, güya bu bölgede halk adına örgütlenmiş bir yapı olarak hep kendini takdim etti. 'Barış, hak, özgürlük, kimlik' dedi. Ama geldiğimiz noktada açıkça görüldü ki terör halk için değil, halkı katleden bir yapıdır. Sınır tanımıyorlar, sınır tanımayan bir saldırıyı yürürlüğe koydular. Vur kaç yapıyorlar. Bebek, yaşlı, çocuk genç kız demeden saldırı gerçekleştiriyor. Böyle bir yapıya sempati duymak insanlıkla bağdaşmaz. Bu ve benzer yapıları çökertmek için büyük bir kararlılık ve gayret içindeyiz. Bu uygulamalar öyle zannediyorum ki terör örgütünü rahatsız ediyor. O sıkıntının verdiği çılgınlıkla öğrenci demeden, kadın demeden, yaşlı demeden hatta yaylada otlayan hayvanları bile ayırt etmeden yok ediyor, ormanı, tabiatı yok ediyor.'' Törenin ardından saldırıda hayatını kaybeden 4 kadın, Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi.