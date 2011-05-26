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Spor

"TERİM İLE TAKIM DAHA İYİ OLACAK" İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 00:18

-"TERİM İLE TAKIM DAHA İYİ OLACAK" İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Galatasaray'ın milli oyuncusu Servet Çetin, yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile birlikte takımın daha iyi olacağını söyledi. (A) Milli Takımı'nın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma için Swissotel the Bosphorus'da milli takım kampına katılan Servet, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Fatih Terim'in çok şeyi değiştireceğini ifade etti. Terim'i herkesin bildiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, ''Bu sene gibi olmayacak. Ben de merak ediyorum nasıl olacak'' dedi. Servet, Terim'in gelmesiyle birlikte takımdan ayrılacağı söylenen oyuncuların kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine, ''Bazı hocaların istemediği futbolcular vardır. Bazı futbolcuların da çalışmak istemediği takımlar vardır. Bu bizim dışımızda bir konu. Kadro konusunu Terim kendisi belirleyecektir'' diye konuştu. (ED-BÜL-BER)

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