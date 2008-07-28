Tempo24 - Samandıra'daki tesislerde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan futbolculardan Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan ayrılıp futbol yaşantısını yurt dışında sürdürmeye başladıktan 8 yıl sonra İstanbul'da ve Fenerbahçe camiasında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarından tepki görüp görmediği konusundaki soruya Emre, ''Hiç kimseden tepki almadım. Her gün aynı yaşam yerlerimde bulunuyorum. Ayrıca ben Fenerbahçe'ye, Newcastle United'dan geldim, Galatasaray'dan değil. Herkesin bu kararıma saygı göstermesini istiyorum. Türkiye artık bu konuları çoktan aştı. Hepimiz profesyonel oyuncularız ve bağlı bulunduğumuz takımlara hizmet etmek durumundayız'' diye konuştu.

Emre 21 gün süren askerlik görevinde evci izinlerinde Fenerbahçe Kulübü'nün kendisi için gönderdiği antrenör nezaretinde çalışmalar yaptığını ve sakatlığının geçtiğini kaydetti.

Çok fazla konuşmayı sevmediğini, futbolcuların konuşmalarını sahada oynayarak göstermeleri gerektiğini belirten Emre, ''Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz'' dedi.

MTK Budapeşte ile yapacakları Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına kadar hazır olup olmayacağı sorulan Emre, ''Deplasmandaki maça değil, çarşamba günü oynayacağımız maç için bile kendimi hazır hissediyorum. Her şeye rağmen çarşamba günü oynanacak maçta bana görev verecek kişi hocamızdır. Eğer fırsat verirse çıkar oynarım. Bu tamamen kendi takdiridir'' dedi.

SELÇUK: ''İKİ YIL SONRA ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR TEMPOYLA ÇALIŞIYORUZ''

Futbolculardan Selçuk Şahin, ''2 yıl sonra alışık olmadığımız bir tempoyla çalışıyoruz'' dedi.

Son hazırlık maçında Shakhtar Donetsk karşısında fizik gücü ve mücadele olarak üstünlüklerini gösterdiklerini kaydeden Selçuk, takımdan ayrılan Aurelio'nun yerini dolduracak oyunculara sahip olduklarını ifade ederek, ''Şu an takımda 25 tane birbirinden kaliteli oyuncu var. Aurelio iyi oyuncuydu, artık gitti ama yerini dolduracak mutlaka birileri olacaktır. İki sezondur alışık olmadığımız bir tempo ile yeni sezonda ve yeni hocayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve her geçen gün biraz daha hazır hale geliyoruz. Öncelikli hedefimiz MTK Budapeşte maçında avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak, bunu yapacak gücümüzün olduğunu düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

GÜRHAN: ''KENDİMİ BİRAZ OLSUN GÖSTERME FIRSATI BULDUM''

Gürhan Gürsoy ise teknik direktör Luis Aragones yönetiminde maçlarda daha çok şans bulduğunu ifade etti.

Gürhan, ''Yeni hocamızla daha çok şans buluyorum ve kendimi biraz olsun gösterme fırsatı buldum. Yoğun çalışıyoruz. Emre ağabeyi her genç oyuncu gibi ben de örnek alıyorum. Yeni transferlerimiz takıma çabuk adapte oldu. Bundan sonra önemli olan Fenerbahçe'nin tüm kupalara talip olmasıdır. Bu sezon Emre, Güiza gibi oyuncuların Fenerbahçe'de olması da benim için büyük bir şans. Hocam da zaman zaman bana fırsat veriyor. Bunları değerlendirdiğim müddetçe daha iyi olacağıma inanıyorum. Hazırlık maçlarında 2 asist yaptım, bu bana mutluluk verdi'' dedi.