''TEK BÜYÜK GALATASARAY''

Tempo24 -

Galatasaray'ın Portekizli savunma oyuncusu Fernando Meira, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Meira, GSTV'de yer alan röportajında, İstanbul'un güzelliği ile ilgili sorulan bir soruyu, ''Bana İstanbul'u anlatan insanlar oldu. Fakat benim için en önemlisi aslında Galatasaray ile başarıya ulaşmak. Eğer Galatasaray ile başarıya ulaşırsak her şey güzel, başarıya ulaşmazsak benim için her şey kötü olacak. Dolayısıyla benim için şehrin güzelliği ya da güzel olmaması önemli değil, benim profesyonel tatminim daha çok önemli'' diye yanıtladı.

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu ilk andan itibaren gördüğünü ifade eden Portekizli oyuncu, ''Ben Galatasaray'ın başarılı ve çok taraftara sahip bir kulüp olduğunu biliyordum. Onun dışında Galatasaray'ın başarı edinme arzusu benim gibi hırslı bir oyuncunun tam aradığı şey. Ben bir oyuncu olarak kendimi geliştirebileceğim bir kulüpte olduğumu düşünüyorum'' dedi.

Meira, Galatasaray'a gelme nedeniyle ilgili soru üzerine,''Beni her şeyden önce tanışmamızdan itibaren Adnan Sezgin'in kişiliği ve kazanma hırsı, gözlerinde gördüğüm o kazanma ışığı etkiledi. Diğer yaptığım görüşmelere nazaran gerçekten o çok baskın çıktı. Ve benim Galatasaray'a gelme sebeplerimden en önemlisiydi bu. Galatasaray benim yeni başarılara, yeni hedeflere ulaşabileceğim bir nokta olduğunu düşündüren bir kulüptü. Ve ben de kendileriyle yaptığım bu kadar görüşmeden sonra onların bana gösterdiği ilgiye karşılık şimdi işimi yapmak arzusu içerisindeyim. Takım arkadaşlarımla birlikte ilk çıkacağım antrenmanı gerçekten iple çekiyorum. Birkaç gün sonra takıma katılacağım ve gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum'' şeklinde konuştu.

Türk futbolunda şampiyonluğa aday 4-5 takım olduğunu bildiğini kaydeden yeni transfer, ''Milli takımın da çok yetenekli takımların bir araya geldiği ve her bölgede birçok yüksek seviyeli oyuncunun yan yana olduğu ve bu sayede Avrupa Kupası'nda şu an bulunduğu konuma gelen bir takım olduğunu gördük. Bence Türk Milli Takımı Avrupa Kupası'nda edindiği bu başarıyı oyuncularının kalitelerine bağlı olarak edindi'' dedi.

GALATASARAY'DAKİ HEDEFLER

Fernando Meira, Stuttgart forması altında Almanya'da 7 yıl oynadığını ifade ederek, ''Benim bilmediğim, benim için yeni olan birçok şey öğrendim. Farklı bir futbol oynadım. Galatasaray benim için gerçekten olumlu ve uyumlu bir tercihti, çünkü ben üst düzey bir futbol oynamayı, kesintisiz devamlılığı olan bir oyun göstermeyi ümit ediyorum. Dolayısıyla Galatasaray'da bunu yapabileceğimi düşünüyorum'' diye konuştu.

Meira, Galatasaray taraftarlarıyla ilgili bir soruyu ise ''Galatasaray taraftarı ile ilk kez tanışacağım, fakat Galatasaray taraftarının ne kadar ateşli, takımına ne kadar destek veren bir taraftar olduğu dünyaca bilinen bir gerçek. Biz de kendilerinin bizleri desteklemeye devam etmeleri için elimizden gelen tüm mahareti sergileyerek onlara layık bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacağız ve onların da bu sayede bizi desteklemeye devam edeceklerini tahmin ediyorum'' diye yanıt verdi.

''TEK BÜYÜK GALATASARAY''

Sarı-kırmızılı oyuncu, Türkiye'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesinin iki takım arasında geçtiğini ve Galatasaray'ın şampiyon olduğunu öğrendiğini vurgulayarak, ''Tüm sezon boyunca da ligi takip ettim. Portekiz'de de bu böyledir. Ben öyle tahmin ediyorum ki, yıllar geçtikçe diğer takımların da büyük takımlarımızın düzeyine yetiştiklerini ve gittikçe onları zorlayarak, ligin seviyesini de gittikçe daha da yukarı çıkartarak, daha keyifli, daha büyük bir rekabet ortamı yaratacaklarını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Bu arada Fernando Meira, röportajın sonunda ''Tek büyük Galatasaray'' dedi.