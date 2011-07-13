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Dünya

"TEHDİT SÜRDÜKÇE BOMBARDIMAN DEVAM EDECEK" BRÜKSEL (A.A)

13 Temmuz 2011 18:02

-"TEHDİT SÜRDÜKÇE BOMBARDIMAN DEVAM EDECEK" BRÜKSEL (A.A) - 13.07.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Muammer Kaddafi'nin kuvvetleri sivillere tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece NATO'nun Libya'daki bombardımanını sürdüreceğini söyledi. Rasmussen, Libya Ulusal Geçiş Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmede, "Kaddafi'nin kuvvetleri hala masum insanları tehdit ediyor. Bu tehdit sürdüğü müddetçe bununla uğraşmaya devam etmeliyiz" dedi. Kaddafi rejiminin meşruiyetini kaybettiğini söyleyen Rasmussen, savaşı sona erdirmek için siyasi çözümün bulunması gerektiğini belirtti. Mahmud Cibril başkanlığındaki Libya heyeti, NATO yönetimine çatışmaların gidişatıyla ilgili bilgi verdi. 

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