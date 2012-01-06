-"TAV'a imtiyaz" haberine yalanlama ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, özelleştirme sürecinde ve sonrasında Bakanlığın, TAV'a özel imtiyaz sağlayacak şekilde herhangi bir düzenlemesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Bakanlık, bugün bir gazetede yer alan ve Bakanlıkça bir taşımacı şirkete imtiyaz tanındığını iddia eden haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bakanlığın 2006 yılından itibaren kombine taşımacılığı geliştirecek tedbirler aldığı hatırlatıldı. Bu amaçla havayolu+karayolu, demiryolu+karayolu, denizyolu+karayolu kombine taşımacılığı alanlarında düzenlemeler yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu düzenlemeler yurt genelinde geçerliliği olan düzenlemelerdir. Düzenlemeler genellik, eşitlik, yeterlilik kriterleri çerçevesinde yapılmış olup, kamu veya özel herhangi bir kurumun/şirketin tanımlanması, ayrıcalıklı tutulması söz konusu değildir. Kombine taşımacılık belgesi/yetkisi olan firmaların birbirleriyle anlaşarak birlikte taşıma yapmalarının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. İDO özelleştirme süreci ile Bakanlığımızın herhangi bir ilgisinin bulunmadığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Ayıca, genelge genel nitelikte ve kapsamda olan bütün özel veya kamu tüzel kişilere haklar tanımakta olup özelleştirme sürecinde ve sonrasında Bakanlığımızın anılan şirkete özel imtiyaz sağlayacak şekilde herhangi bir düzenlemesi söz konusu değildir.''