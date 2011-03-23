-"TATLISES BENİM ŞEREFİMDİR" İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in Kuzey Irak'taki ortağı Rojdi Sait, sanatçıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İbrahim Tatlıses'in Kuzey Irak'taki ''Cennet Bahçesi'' adlı konut projesinde ortağı olan Rojdi Sait, Maslak Acıbadem Hastanesinde tedavisi sürdürülen Tatlıses'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Sait, Tatlıses'in şu anda iyi olduğunu belirterek, ''Çok şükür ki Allah, İbrahim Tatlıses kardeşime güç kuvvet verdi. Yaptığı yardımlardan ve insanlıktan dolayı Allah onu korudu. Ne kadar iyilik ettiyse kendisine döndü. Buraya gelip, onun iyi olduğu haberini aldığım müddetçe benim kalbim rahat olur'' şeklinde konuştu. Oğlu Ahmet Tatlı'dan, İbrahim Tatlıses'in durumunun iyi olduğunu öğrendiğini ifade eden Sait, ''Bütün dünya bilsin ki İbrahim Tatlıses benim şerefimdir, namusumdur'' dedi. Ahmet Tatlı ise Rojdi Sait'in hastaneye gelerek kendilerine şeref verdiğini belirterek, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince Sait'in sevindiğini söyledi. Bu arada, gazetecilerin, medyada çıkan bazı haberlere ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Sait, Ahmet Tatlı'ya sarılarak dostluk mesajı verdi. Öte yandan, İbrahim Tatlıses'in sevenlerinden oluşan bir grup, hastane bahçesinde, üzerinde Tatlıses'in fotoğrafları bulunan ''Kurşuna gerek yok sözlerin var ya'' yazılı pankart açtı. ''Tatlıses'e uzanan eller kırılsın'' şeklinde slogan atan gruptakiler, orada bulunanlara Kur'an-ı Kerim dağıttı.