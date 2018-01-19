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"TARLABAŞI: BİR KENT MÜCADELESİ" SERGİSİ AÇILDI

      Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA TMMOB Mimarlar Odası'nın yürüttüğü çalışmaları içeren "Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi" sergisi açıldı

19 Ocak 2018 15:52

 

 

 

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

TMMOB Mimarlar Odası\'nın yürüttüğü çalışmaları içeren \"Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi\" sergisi açıldı.

TMMOB Mimarlar Odası, yıkımlara karşı 1985 yılından bu yana yürttüğü çalışmaları kitap, film ve sergi hâline getirdi. 18 Ocak\'ta düzenlenen ve Tarlabaşı\'ndaki çalışmaların anlatıldığı panele; Mücella Yapıcı, Asuman Türkün, Zeynep Ahunbay, Yücel Gürsel, Can Atalay ve Erdal Aybek katıldı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, \"Tarlabaşı, küreselleşen İstanbul\'da ilk kazmanın vurulduğu bölge. Buradan çıkaracağımız dersler ve deneyimler geleceğe ışık tutacaktır diye umut ediyorum. Çok umutsuz bir ortamda, bu mücadelelerden edineceğimiz dersler, bu karanlık ortamı yırtmakta bize yardımcı olacaktır.\" diye konuştu.

Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ise \"Tarlabaşı projesi denen kepazelik iptal edilmiştir. Şahane bir iptal kararından bahsetmiyoruz. Hâlâ 11 senedir esasa ilişkin bir inceleme yapılmamıştır.\" dedi.

 

TARLABAŞI\'NIN KİTABI VE FİLMİ YAYINLANDI

\"Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi\" adlı kitap, şube yönetim kurulu üyesi Hande Akarca ve Rıfat Doğan tarafından hazırlandı. Akarca, 3 Şubat kadar açık kalacak sergiye ve kitaba dair şu bilgileri paylaştı:

\"Mimarlar Odası, arşivini dijitalleştirmek ve kent mücadelelerini belgelemek amacıyla bu işe kalkıştı. Tarlabaşı\'ndaki mücadele çok eskiden beri sürüyor. Tarlabaşı\'nda bir şeyleri başarmak çok kolay değil. Kültürel miras ve orada yaşayan insanlar dikkate alınmadan yapılmış çalışmalar var. Halbuki başka türlüsü mümkün. Buna rağmen yapılmıyor. Mimarlar Odası \'her şeye hayır\' demiyor. Bu sergiyi, neden ve neye hayır dediğimizi göstermek için yaptık. Bir de arşivimizin ve Tarlabaşı\'nın neden önemli olduğuna ilişkin bir rehber kitabı var. Tarlabaşı\'nın niçin korunması gereken bir yer olduğunu anlatıyor. Kitap çalışması yaparken edindiğimiz belgeler bizi o kadar heyecanlandırdı ki bunu bir sergiyle bütünleyelim istedik. Sergiyi yaparken bir de filmimiz oldu. Yerinde yaptığımız tespitleri filmleştirdik.\"

 

TARLABAŞI, TÜM İSTANBUL\'UN ÖRNEKLERİNİ SUNUYOR

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Aslan ise şunları söyledi:

\"Tarlabaşı, İstanbul ile ilgili yaptığımız bütün tartışmaların örneklerini bulabileceğimiz bir mekan. Göçün, kentsel dönüşümün, yenilenmenin, tarihi kentin, demografinin... Bölgenin demografik yapısı çok büyük ölçüde Müslüman olmayan topluluklardan oluştuğu hâlde, bugün onlardan çok az iz kalmış. Bana göre Tarlabaşı\'nın en dikkat çeken özelliği bu.\"

 

 

Görüntü Dökümü:

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-\"Tarlabaşı: Bir Kent Mücadelesi\" sergisini ziyaret edenler

-TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hande Akarca ile röportaj

-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Aslan ile röportaj

-Panelistlerden Mücella Yapıcı ve Can Atalay\'ın konuşmaları

-Sergiden genel ve detay

 

 

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