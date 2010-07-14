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Dünya

"TARIK AZİZ IRAKLI YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ" AMMAN (A.A)

14 Temmuz 2010 18:05

-"TARIK AZİZ IRAKLI YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ" AMMAN (A.A) - 14.07.2010 - Irak'ta, Saddam Hüseyin rejimi sırasında dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan ve Bağdat yakınlarında Amerikan kampı Cropper'de hapsedilen Tarık Aziz'in avukatı, müvekkilinin dün akşam Iraklı yetkililere teslim edildiğini bildirdi. Avukat Bedih Arif, Tarık Aziz'in kendisini telefonla arayarak, Amerikan güçleri tarafından Iraklı yetkililere teslim edildiği ve Bağdat'taki Kazımiye hapishanesinde bulunduğu bilgisini verdiğini açıkladı. Tarık Aziz'in hayatının artık tehlikede olduğunu, "çünkü kendisinden kurtulmak için ölüm cezası uygulayabilecek düşmanlarının elinde bulunduğunu" söyleyen Arif, "bir mahkumun düşmana teslim edilmesini yasaklayan Kızılhaç yasasının ihlali" olan bu duruma müdahale için uluslararası örgütlere çağrıda bulunduğunu belirtti. Adalet Bakan Yardımcısı Buşo İbrahim ise Associated Press ajansına verdiği demeçte, ABD'nin Tarık Aziz dahil 55 kişiyi teslim ettiğini belirtti. İbrahim, teslimatın üç günde yapıldığını kaydetti.  Amerikalı yetkililer de bazı mahkumların teslim edildiğini doğruladı, ancak kimliklerini açıklamadı.    Eski Irak Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, ABD'nin Irak'ı işgal etmesinin ardından yargılanmış, Irak'ın kuzeyinden Kürtlerin sürülmesi ve 1992'de 42 tüccarın öldürülmesi davalarında hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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