-"TARİHİ ADIM" TÜRKİYE'NİN ÇABASIYLA ATILDI SARARYBOSNA (A.A) - 14.07.2010 - Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde soykırım kurbanlarının anıldığı 11 Temmuzdaki törenlerde, Sırbistan'ın Devlet Başkanı düzeyinde temsil edilmesinde Türkiye'nin rol oynadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Tadiç'in, bölge barışı için ''tarihi adım'' olarak kabul edilebilecek, törenlere katılmaya ilişkin kararın, 24 Nisan'da İstanbul'da, Bosna-Hersek ve Sırbistan cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanlarının katıldığı ''Üçlü Balkan Zirvesi'nde'' alındı. Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en büyük trajedi olarak görülen Srebrenitsa'da, Bosna Savaşı'nın sonunda, 8 bin erkek ve 14 yaş üstü çocuk katledilmişti. Aralarında bir Katolik'in cenazesinin de bulunduğu 775 kurbanın tabutunun Potoçari Mezarlığı'nda toprağa verildiği törenlerde, Tadiç'in yanı sıra, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Devlet Başkanı Filip Vuyanoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Georgi İvanov, Slovenya Devlet Başkanı Danilo Turk ile Türkiye'den ve çok sayıda Avrupa ülkesinden bakanların, temsilcilerin katılması büyük bir buluşmayı da sağladı. -TADİÇ'İN ELİNİ SIKAN HATİCE MEHMEDOVİÇ- Srebrenitsa'daki anma törenlerinde, Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç'in elini sıkan ve ''hoşgeldin'' diyen Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Hatice Mehmedoviç (58), ''asla kin gütmediğini ve intikam peşinde olmadığını, bölgedeki Sırplarla birlikte barış içinde yaşamak istediklerini'' söyledi. Tadiç'e, Srebrenitsa'da 15 yıl önce kocası ve 2 oğlu ile 22 yakınının katledildiğini ve şu anda kimsesinin olmadığını anlatan Mehmedoviç, törende 1974 doğumlu oğlu Azur'un cenazesini toprağa verdi. Hatice Mehmedoviç, Başbakan Erdoğan'ın törenlere gelmesine çok memnun olduğunu belirterek, ''Zaten törenlere Erdoğan katılmasaydı, Tadiç'in katılması mümkün olmazdı. Çünkü Tadiç, herşeyin farkında. Türkiye'yi yanına alması her zaman için onun çıkarınadır'' dedi. -ACI SIRBİSTANLI KADINLARIN DA YÜREĞİNDE- Sırbistan'dan törenler için gelen ve giydikleri siyah elbiselerle alanda dikkati çeken Belgrad Kadınlar Derneği üyeleri de Srebrenitsa'nın acısını yüreklerinde hissettiklerini anlatıyor. Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, Srebrenitsa soykırımın 15. yıl anma törenlerine katılarak tarihi bir adım atmıştı. Tadiç, kurbanların tabutları önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'da yapılanların unutulamayacağını vurgulamıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da törende yaptığı konuşmada, Boris Tadiç'in elini sıkan Hatice Mehmedoviç için ''Onda metanet vardı, nefret yoktu, kin yoktu. Bu bakımdan çok çok anlamlı bir töreni yaşadık" dedi.