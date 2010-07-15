-"TARİHE ALBAY DURSUN ÇİÇEK VAKASI OLARAK GEÇTİ" İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuksuz sanığı, MİT görevlisi Özel Yılmaz'ın çapraz sorgusu yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savunmasının ardından eski ifadeleri okunan Özel Yılmaz, İzmir Bölge Başkanlığı görevine başladıktan sonra, terör örgütü PKK'ya ait 52 kilo 400 gramlık patlayıcının yerini tespit ettiklerini ve 6 saatte etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek de savunması sırasında, sahte belge olarak adlandırdığı dava konusu belge ve taklit imza ile ilgili şüpheleri ortaya koyduğunu belirtti. İhbar mektuplarının, içerikleri birbirinden farklı konuları kapsadığı için bir kişi tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığını, istihbaratçılar tarafından hazırlanabileceğini ifade eden Çiçek, 1 yıldır maddi, manevi ve hukuki baskı altında bulunduğunu ve mağdur olduğunu anlattı. Çiçek, ''Millete değil, askere komplo davasına dönüştü. Bu olay irtica ve cemiyeti koruma, kollama davasına dönüştü. Bu süreçte zarar gören kurum, Türk Silahlı Kuvvetleridir'' dedi. İrtica konusunun kendi alanı dışında olduğunu anımsatan Çiçek, ''Bu sahte belgeyi, parmak ve avuç izi bırakmadan hazırladığım, gönderdiğim iddiası insanlık dışıdır. Gizli ve sahte evrak yapacak olsam, niye imza atayım. 1 yıllık süreçte komplo altında olduğuma inanıyorum. Kurum olarak da inanıyoruz. Genelkurmay Başkanı da '1 yılımı çaldılar', dedi. Bu olay Türk yargı tarihine Albay Dursun Çiçek vakası olarak, kara leke olarak geçmiştir. Siz de bugün karar vereceksiniz. Ankara'ya ya serbest gideceğim ya da tutuklu gideceğim'' diye konuştu. Çiçek, Genelkurmay Askeri Mahkemesindeki davasını da hatırlatarak, ''Orada da iddialara yanıt vereceğiz. Bizim anlımız açık'' dedi.