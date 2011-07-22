-"TARAFTARLAR İNCİTİLMESİN" MERSİN (A.A) - 22.07.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, futboldaki şike iddialarına ilişkin, ''Bahsi geçen kulüpler, Türkiye'nin köklü futbol kulüpleridir. Dolayısıyla bu kulüplerin arkasındaki camiaların ve taraftar kitlelerinin de incitilmemesine özen gösterilmelidir'' dedi. Bakan Kılıç, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Mersin Limanı'ndaki programlarının ardından, merkez Toroslar ilçesinde inşa edilecek ''MEROTO 2. El Oto Tesisi''nin temel atma törenine gitmek üzere limandan ayrılırken, basın mensuplarının futboldaki şike iddialarına ilişkin, sorusu üzerine, konunun siyasi değil, tamamen hukuki bir süreç olduğuna işaret etti. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının elindeki evrak ve dosyaları, TFF'ye intikal ettirdiğini hatırlatan Kılıç, ''Bundan sonra gerek yargının, gerek TFF'nin çok da aceleye getirmeden en doğru kararları, en sağlıklı şekilde ortaya koyması temel arzumuzdur. Bahsi geçen kulüpler, Türkiye'nin köklü futbol kulüpleridir. Dolayısıyla bu kulüplerin arkasındaki camiaların ve taraftar kitlelerinin de incitilmemesine özen gösterilmelidir'' dedi. Bakan Kılıç, ''siyasilerin ve medya mensuplarının da yayın ve yorumlarında çok çok dikkatli olması gerektiğine'' dikkati çekerek, ''Bekleyeceğiz, kararı hep birlikte göreceğiz. Bu karar şekilleninceye kadar Türk yargısına ve adaletine güvenmeyi hepimiz öğreneceğiz. Bu süreçte yapılan spekülatif haberlere ve yayınlara hiç bir taraftar grubunun itibar etmemesini ve inanmamasını, yanlış bir hareket içine girmemelerini kendilerinden arzu ediyorum'' diye konuştu.