"Taraftara borcum var"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos, taraftara borçlu olduğunu, bu sezon elde edilecek başarılara katkısıyla bu borcunu ödemek istediğini ifade etti.

Roberto Carlos'un FBTV'ye yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınlandı.

Geçen sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile yapılan ilk maçta sakatlanarak 3,5 ay sahalardan uzak kalan Brezilyalı futbolcu, tatil döneminde tedavilerini sürdürdüğünü ve kendisini iyi hissettiğini bildirdi.

Tatilinin son günlerinde Brezilya'da maç oynama fırsatı bulduğunu kaydeden Roberto Carlos, ''Takım arkadaşlarımla birlikte tekrar antrenmana çıkmaktan büyük keyif aldım. Sevilla maçından sonra çok zor bir dönem geçirdim. Yaklaşık 3,5 ay futbol oynayamadım. Tekrar sahalara dönmek benim için çok büyük bir mutluluk'' diye konuştu.

''KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM''

Fenerbahçeli futbolcu, sakatlığından dolayı oynayamadığı maçların telafisini bu sezon ki başarılarla kapatacağını dile getirerek, ''Taraftara kendimi borçlu hissediyorum'' dedi.

Fenerbahçe taraftarının, bulunduğu her ortamda kendisine sevgi gösterilerinde bulunduğunu, taraftarlara bunun karşılığını vermek istediğini anlatan Roberto Carlos, ''Geçen sezon sonu sakatlığımdan dolayı takımdan yoksundum. Eğer var olsaydım belki daha farklı bir sonuç alabilir, daha başarılı olabilirdik. O yüzden ben onlara söz veriyorum. Bu sene geçen seneye nazaran çok daha iyi olacak ve takım olarak çok daha başarılı olacağız'' şeklinde konuştu.

''ARAGONES'E YARDIMCI OLACAĞIZ''

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin ön sözleşme imzaladığı İspanyol teknik direktör Luis Aragones'e, Türkiye'de başarılı olması için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söyledi.

Aragones ile çalışma imkanı olmadığını anlatan Roberto Carlos, ''Ben Real Madrid'deyken, o Atletico Madrid'deydi. Ben Brezilya Milli Takımı'ndayken, o İspanya'daydı. Türkiye farklı bir yer ve farklı bir lig. O yüzden biz takım olarak onun en kısa zamanda adapte olmasını sağlamak için ona yardımcı olacağız. İspanya'daki görevini başarıyla yerine getirmiş, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmış bir teknik adam. Hem İspanya futbolunda hem de Dünya futbolunda söz sahibi tecrübeli bir isim. Ona bir an önce Fenerbahçe için faydalı olabilmesi açısından elimizden gelen yardımı yapacağız'' dedi.

MTK BUDAPEŞTE EŞLEŞMESİ

Roberto Carlos, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda MTK Budapeşte eşleşmesiyle ilgili olarak da ''Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için öncelikle ön elemeleri geçmemiz gerekiyor tabi ki. Herkesin düşüncesi Fenerbahçe'nin favori olduğu yönünde, ancak futbolda böyle bir şey yok. Sahaya çıkıp en iyi şekilde oynamamız gerekiyor. İlk maçı burada oynayacağız. Kendi sahamızda iyi bir sonuç alıp deplasmandaki maça daha rahat bir havada gitmeliyiz. Geçen sene gelinen noktadan daha iyisini öncelikle hedefliyoruz ve bu hedefe ulaşacağımız konusunda taraftarımıza söz veriyorum'' diye konuştu.

Turkcell Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu kez hata yapmayacaklarını ve iki kupayı da kaldıracaklarını iddia eden Roberto Carlos, ''Geçen sezon sonu takımda yer alamadım. O dönemde ligde bazı basit hatalardan dolayı önemli puanlar kaybettik. Şampiyon olmak isteyen bir takım için bunların olmaması gerekiyor. Özellikle kendi sahamızda yenilmeyi bir kenara bırakın, beraberliği bile göze alamazsınız. Bu sene bu hataları tekrarlamamalıyız. Türkiye Kupası için de uzun dönem sonra bu özlemi gidermeliyiz. Bu süreyi daha fazla uzatmayacağız. Maçlara başlayıp bu kupayı da kazanmamız gerekiyor. Başkanımız çok güçlü bir takım kuruyor. Bize düşen de bu saydığım tüm başarıları elde etmek'' diyerek sözlerini tamamladı.