-"Taraftar" kararını İl Güvenlik Kurulu verecek İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine taraftar götürülmesi konusunun, İl Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınacağını kaydetti. Düren, siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü yönetimine yapılan müracaat ve talebin olumlu karşılandığı anımsatıldı. 1 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan İl Güvenlik Kurulu toplantısında, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasına Beşiktaş taraftarlarının kabul edilmesi konusunun gündeme geleceği belirtilen açıklamada, ''İl Güvenlik Kurulu da bu hususta olumlu görüş bildirdiği takdirde, taraftarlarımız takımımıza destek olmak için stada girebilecektir'' denildi.