-"TARAFLARLA GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ" ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'daki ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, ülkede barışçıl bir geçiş sürecinin bir an önce tamamlanması, siyasal süreçte yol haritasına bağlı olarak bir neticeye ulaşılması ve Libya halkının meşru taleplerinin karşılanmasının önemli olduğunu söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile Dışişleri Konutu'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Türkiye ve Libya haklarını arasında tarihi bir kardeşlik ve dostluk köprüsü olduğunu, bu dostluğun ebediyete kadar süreceğini ifade etti. Bu dostluğun kardeşliğe dayalı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'nin Libya'daki gelişmeler sürecinde ilkesel bir tutum sergilediğini, bu ilkesel tutumu daha önce Mısır ve Tunus'ta da izlediklerini dile getirdi. Türkiye'nin tutumunun üç ana ilkesi olduğunu anımsatan Davutoğlu, birinci ilkenin Libya halkının taleplerinin meşru talepleri doğrultusunda Libya'nın artık bir siyasi sisteme kavuşması olduğunu söyledi. İkinci ilkenin bu siyasi sisteme geçişin barışçıl yollarla olması, bu geçiş sürecinde Libya halkının can kaybına uğramaması olduğunu kaydeden Davutoğlu, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve güçlü, birleşik bir Libya'nın uluslararası toplumda saygın konumunu sürdürmesini de üçüncü ilke olarak ifade etti. Bunun gerçekleşmesi için de açık ve gizli her türlü diplomatik yolu denediklerini ifade eden Bakan Davutoğlu, bundan sonra da Türkiye'nin hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağını söyledi. Bütün bu çabalara rağmen, Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından sivillere karşı şiddetin sürmesi nedeniyle BM kararlarına destek verdiklerini dile getiren Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya için kapsamlı bir yol haritasını ilan ettiğini, bu süreçte şiddetin son bulması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini, bu çerçevede bütün taraflarla görüşmeleri sürdürdüklerini ve bu temasların devam edeceğini kaydetti. Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, ''Biz, ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının meşru ve muteber bir temsilcisi olarak görüyoruz ve diğer ilgili taraflarla görüşmelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim için önemli olan barışçıl bir geçiş sürecinin bir an önce tamamlanması, siyasal süreçte yol haritasına bağlı olarak bir neticeye ulaşılması, Libya halkının meşru taleplerinin karşılanması" diye konuştu. -KADDAFİ'NİN YÖNETİMİ TERK ETMESİ- Davutoğlu, kapsamlı geçiş sürecini içeren bu yol haritasının ateşkesin sağlanması, Kaddafi'nin yönetimi terk ederek kapsamlı bir siyasi geçişin önünü açmasını içerdiğini ifade etti. Abdülcelil ile görüşmelerinde Libya'daki insani durumu ve yapabilecekleri de ele aldıklarını kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin, özellikle Tunus'taki mültecilerin ihtiyaçları başta olmak üzere hastane, altyapı gibi halkın her türlü insani ihtiyacını karşılamak üzere elinden geleni yapacağını söyledi. Bu çerçevede bütün kurumsal girişim, altyapı çalışmaları ve insani çalışmalar konusunda işbirliği yapmaya devam edeceklerini ifade eden Davutoğlu, Türkiye ve Libya halkının tarihte kaderlerinin ortak olduğunu ve ebediyete kadar birlikte olacaklarını belirtti. -"YOL HARİTASINA DESTEK VERİYORUZ" Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ise Libya halkının başından beri, halklar arasındaki tarihi ilişkilere dayanarak, Türkiye'nin desteği için özlem içinde olduğunu belirtti. İki ülke halkının da Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa'nın sergilediği kahramanlıkları, Osmanlı devletinin Libya topraklarının korunması için gösterdiği hassasiyeti iyi bildiğini dile getiren Abdülcelil, Libya'da bugün hala Türk asıllı çok sayıda aile olduğunu, Türkiye'de de Libya asıllı aileler olduğunu kaydetti. ''Biz başından beri Türkiye'nin sergilediği tutumu anladık çünkü onlar kan akıtılmasını istemiyorlardı'' diye konuşan Abdülcelil, kendilerinin de barışçıl bir çözüm için çabaladıklarını söyledi. Abdülcelil, asgari geçim, özgürlük ve hukuk beklentilerini barışçıl bir şekilde ifade ettiklerini belirterek, ''Türk kardeşlerimiz tarafından hazırlanan yol haritasına destek veriyoruz. Bu koalisyon ülkeleri tarafından üzerinde mutabık kalınan bir yol haritasıdır. Libya halkının Kaddafi ailesi ve çocuklarının her şeyden önce Libya'yı terk etmelerini içeren taleplerini sembolize eden ve onları somut hale getiren bir yol haritasıdır'' diye konuştu. Türkiye'nin desteğini önemsediklerini ifade eden Abdülcelil, bu şekilde Kaddafi'nin Haçlı seferi iddiasının da çürüyeceğini dile getirdi. Abdülcelil, ''Halbuki bu operasyonlarının başlangıcı ve gerekçesi de sivil halkın canını korumaya yöneliktir, hiç bir zaman haçlı seferi değildir. Burada yapılan operasyonlar çok net sortiler içerdi, hiç bir sivile el uzatılmadı. Bunun aksini iddia edenler doğru söylemiyorlardır'' diye konuştu. Davutoğlu ile görüşmelerinde başta insani destek olmak üzere bir çok konuyu ele aldıklarını belirten Abdülcelil, özellikle Tunus'taki sayısı 70 bini aşan mülteciler konusunu görüştüklerini kaydederek, bu insanların Muammer Kaddafi'nin bombardımanından kaçtıklarını söyledi. Abdülcelil, ''Özgürlük ve demokrasi arayışında olan halkına bu aşırı şiddeti kullanan Kaddafi'den kaçtılar. Bunun benzerini dünya görmemiştir'' dedi. Görüşmelerinde Kaddafi tarafından yıkılan binaları da ele aldıklarını beliren Abdülcelil, kurtarılmış bazı bölgelerdeki hastane ve okulların da yeniden inşasının konuşulduğunu kaydederek şunları söyledi: ''Türkiye'nin sınırsız desteğinden dolayı Libya halkı memnundur. Herkes bilsin ki; biz Afrika'nın kuzeyinde demokrasinin yerleşmesi için çabalıyoruz. Halkın mukadderatını, halkın kendi kaynaklarını halkın sağlığı, iyiliği ve refahı için kullanmaya da gayret ediyoruz. Kanın akıtılmaması için gerekli siyasi çözümü de hedefliyoruz. Ama bütün bunlar, başta Kaddafi ailesi ve onun kurduğu düzenin terk edip ayrılması şartına bağlı.'' Öte yandan Davutoğlu ve Abdülcelil görüşmesinde, siyasi geçiş süreci, yol haritasının yanı sıra Libya'ya giden keşif heyetinin bulguları çerçevesinde Libya'da havalimanı ve liman onarımları ve mahalli yönetimler gibi Libya'nın yeniden imarına yönelik konuların da görüşüldüğü öğrenildi.