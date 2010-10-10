-"TAPU İŞLEMLERİ 1 GÜNDE GERÇEKLEŞTİREBİLİR" İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Türkiye'de tapu alım-satım işlemlerinin 1 günde gerçekleştirilebilir hale gelindiğini söyledi. Demir, CeBIT Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bilgi ve iletişim alanlarındaki projelerini anlattı. İller Bankası'nın gerçekleştirdiği ''İller Bankası Bilgi Sistemi Projesi'' (İL-BİS) ile kurumdaki her türlü işleyişin otomasyona dahil edildiğini belirten Demir, bu sistem sayesinde işlemlerin oldukça hızlandırıldığını söyledi. Bakan Demir, Yapı denetim sisteminin de e-devlet kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldığını, aynı zamanda binalara ilişkin müteahhitlik bilgilerini kayıt altına alacak sistem üzerinde çalıştıklarını, iki sistemi birbiriyle entegre biçimde çalıştıracaklarını ifade etti. Yapı denetim sistemi tam anlamıyla uygulamaya geçtiğinde ekonominin kayıt altına alınmasına büyük katkı sağlayacağına işaret eden Demir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttükleri bir çalışma ile de iş güvenliği sistemini denetler hale geleceklerini bildirdi. Demir, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın kendi iç işlemleriyle ilgili de çalışma yaptıklarını ve bu çalışmayla vatandaşların işlemlerinin hangi aşamada olduğunu takip etmelerini amaçladıklarını anlattı. Yapı Kooperatifleri'ne ilişkin olarak da 2011'den sonra başlatacakları bir sistemle Yapı Kooperatifleri'nde aidatın nasıl kullanıldığını takip edeceklerini, bütün işlemleri şeffaflaştıracaklarını anlatan Demir, ''Yapı kooperatifçiliğini, tekrar konut ihtiyacının karşılanmasına etkin bir şekilde dahil etmeyi planlıyoruz'' dedi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen projelerden de bahseden Demir, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile Türkiye genelindeki tapu ve kadastro bilgilerinin elektronik ortama aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesini, böylece gerek özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını anlattı. ''Tapu alım-satım işlemlerini 1 günde gerçekleştirebilir hale geldik'' diyen ve 1 günde bitirilemediğine dair kendilerine bir kayıt ulaşmadığını dile getiren Demir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü elamanlarının özveriyle çalıştığını vurguladı. Demir, ''Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli projeleri hayata geçirdik ve buna devam edeceğiz'' dedi. Konuşmasının ardından Bakan Demir, Tapu Takibi Uygulaması ile üzerine kayıtlı olan taşınmaz malları internet ortamında sorguladı.