-"Tanklar Hama'ya girdi mi?" ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin Hama kentine tankların yeniden girdiği haberleriyle ilgili olarak, "Böyle bir delil şu ana kadar bize ulaşmadı" dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar ile Bakanlıkta yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, bir gazetecinin Hama'ya tankların dün akşam yeniden girdiği yolundaki haberleri sorması üzerine şunları kaydetti: "Gece geç vakitlerde bu bilgi bize de ulaştı. Ben hemen Büyükelçi (Ömer Önhon) ile temasa geçtim. Hama Valisi ile de görüştük. Hama Valisi'nin ifadesi şu oldu: 'Herhangi bir tank ya da ağır silah Hama'da yoktur. İsterseniz, gece bu saatte bile sizi davet edip tekrar gösteririz' dediler." Haberlere yer veren televizyon kanallarından birinin yetkilisi ile de görüştüğünü kaydeden Davutoğlu, ellerinde böyle bir bilgi, fotoğraf, video olup olmadığını sorduğunu ve bu haberlerin genellikle görgü şahitlerine dayalı haberler olduğunun anlaşıldığını aktardı. "Şu anda da basın mensuplarından bir heyet de Suriye'ye gitti. Önemli olan bu şehirlerin uluslararası basına açık olması, açık olduğunda bu haberlerin doğruluk derecesi artırılabilir. Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize bu anlamda verilen sözlerin ne kadar yerine getirildiğini de Büyükelçi başta olmak üzere Suriye'deki temsilcilerimiz ile de takip etmeye devam edeceğiz." diye konuşan Davutoğlu, "Böyle bir delil şu ana kadar bize ulaşmadı." dedi. Davutoğlu, Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki bazı yerleşim bölgelerinde operasyon başlattığı iddialarıyla ilgili bir soruya da "Sınır yakınında herhangi bir operasyon haberi bize intikal etmiş değil" yanıtı verdi. "Tansiyonun bu kadar yükseldiği şartlarda hemen bir durgunluk beklemenin zor olduğunu" kaydeden Davutoğlu, "Bizim beklentimiz, can kayıplarını, sivil kayıplarını hemen engelleyecek şekilde tedbirlerin alınması" dedi. Basın mensuplarının Hama'ya gideceklerini hatırlatan Davutoğlu, gazetecilerin burada bizzat gözlem yapacaklarını ve uluslararası basın bölgeyi takip edebildiği zaman çok daha doğru bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.