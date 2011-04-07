-"TANIKLIK YAPMAMI TEĞMENLER İSTEDİ" İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç, ''Kafes eylem planı'' ve ''Amirallere suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasında gönüllü tanıklık yapmak gibi bir amacı olmadığını, bu yöndeki ricanın, halen tutuklu bulunan teğmenlerden geldiğini bildirdi. Ataç'ın avukatı Emre Sarnıç tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı yazılı ve görsel basın organlarında Ataç'ın ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata'' ilişkin dava kapsamında tanık olmak istediğine ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Söz konusu davada tutuklu bulunan deniz teğmenler Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'ın lehine tanıklık yapmak için ne Ataç'ın ne de avukatı olarak Emre Sarnıç'ın doğrudan bir talebi olmadığı belirtilen açıklamada, ''Ataç'ın 11 Nisan Pazartesi günü yapılacak duruşmada tanık olarak ifade vermek istediği'' yönündeki haberlerin gerçekle ilgisi bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen emekli Oramiral Ataç da teğmenler Akın ve Noyan hakkında 2009 yılı Temmuz sonunda basında yer alan bir haber konusunda kendisine sorulan soruya verdiği cevaba açıklık getirmesinin istendiğini belirterek, ''Suikast haberlerinin çıktığı doğru mu?'' sorusuna, ''Yalan değil, yalan değil'' yanıtını verdiğini hatırladığını kaydetti. Metin Ataç, şu görüşleri aktardı: ''Öncelikli ifade etmek isterim ki, yukarıda bahsettiğim konularda resen 'gönüllü tanıklık yapmak' gibi bir amacım bulunmamaktadır. Tanıklık yapmam yönündeki rica, halen tutuklu bulunan teğmenlerden gelmiştir. Doğrudan ve kendi isteğimle, mahkemede tanık olarak dinlenme yönünde herhangi bir talebim de bulunmamaktadır. Davanın yürütüldüğü 12. Ağır Ceza Mahkemesinden tarafıma yönelik herhangi bir davet ya da celp de tebliğ edilmiş değildir. (Amirallere suikast) iddiası ile tutuklu bulunan teğmenlerden bu konuda açıklama yapmam talep edildiği için şunu ifade etmek isterim ki, o gün sorulan soruya cevap verirken asla teğmenlerin suikast yapacaklarının doğru olduğunu kast etmedim. Sadece haber yeni olduğu için, bu haberin çıktığının doğru olduğunu teyit için 'Yalan değil, yalan değil' ifadesini kullanmıştım. Burada bu konuda bazı kişilerde oluşan yanlış anlamaları düzeltmek isterim. Adı geçen teğmenlerin suikast girişiminde bulunacaklarına dair bende herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. Bu konudaki tüm haber ve duyumlarım yazılı ve görsel basından edindiklerimden ibarettir.''