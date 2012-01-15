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Dünya

"Taliban lideri Mesud öldürüldü" İSLAMABAD (A.A)

15 Ocak 2012 19:41

-"Taliban lideri Mesud öldürüldü" İSLAMABAD (A.A) - 15.01.2012 - Pakistan Taliban Örgütü (TTP) lideri Hakimullah Mesud'un öldürüldüğü ileri sürüldü. Pakistan ulusal medyasının bir istihbarat yetkilisine dayanarak yayımladığı haberde, TTP lideri Mesud'un, Amerikan insansız uçaklarının 12 Ocak'ta Kuzey Veziristan'a düzenlediği saldırıda öldürülmüş olabileceği belirtildi. Yetkilinin, Mesud'un öldürüldüğünü, militanların telsiz konuşmalarından öğrendiklerini, fakat henüz kesinlik kazanmadığını söylediği bildirildi. Öte yandan TTP'nin sözcüsü Asimullah yerel bir ajansın muhabirine Mesud'un ölmediğini, ABD saldırısının düzenlendiği sırada TTP liderinin orada olmadığını açıkladı.

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