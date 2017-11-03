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"Tahşiyecilere Kumpas" davasında karar çıktı

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - "TAHŞİYECİLER Grubu"na kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün'ün de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargıland

03 Kasım 2017 15:02

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - \"TAHŞİYECİLER Grubu\"na kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün\'ün de bulunduğu 23\'ü tutuklu 33 sanığın yargılandıkları davada karar çıktı. 
Mahkeme, Hidayet Karaca\'nın \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" suçundan 18 yıl, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 9 yıl, \"İftira\" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 
Yurt Atayün hakkında da, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 12 yıl, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 9 yıl, \"İftira\" suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.  Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 12 yıl, \"İftira\" suçundan 4 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 
Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi. 
 

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