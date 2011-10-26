-"Tablet bilgisayarlar Türkiye'de üretilecek" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ilköğretim ve orta öğretimdeki sınıflara akıllı tahta uygulaması ve öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtılmasına ilişkin Fatih Projesi çerçevesinde gereken teknolojik donanımın sadece dışarıdan alınması değil Türkiye'de üretilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını, bu konuyu Türkiye'de önemli bir üretim potansiyeli gördüklerini kaydetti. Ali Babacan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Ekim ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Fatih Projesine değindi. Projenin ana unsurunun Türkiye'deki bütün ilköğretim ve orta öğretim sınıflarına akıllı tahta uygulaması olduğunu belirten Babacan, bütün eğitim materyallerinin bu akıllı tahtalara yüklenmesi, öğretmenlerin bu akıllı tahtalar vasıtasıyla görsel olarak derslerini vermesi, akıllı tahtaların bilgisayar sistemiyle Milli Eğitim Bakanlığının merkezi kontrol sistemine bağlanması, gerektiğinde sınıflara uzaktan eğitimin aynı anda verilmesinin projenin bir ayağı olduğunu anlattı. Projenin bir başka ayağının ise 5. sınıf ve üstü ilköğretim öğrencileri ile orta öğretimdeki bütün öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılması olduğunu hatırlatan Babacan, eğitimle ilgili tüm materyallerin bu tablet bilgisayarlara yükleneceğini, öğrencilerin hem dersi takip edip hem de evde çalışmalarını bu tablet bilgisayarlar yoluyla yapabileceğini, akıllı tahta ile de tablet bilgisayarın sınıfta iletişim içinde olabileceğini söyledi. Babacan, Fatih Projesinin eğitim materyali, programların oluşturulması, öğretmenlerin eğitimi, okullara fiber optik kabloların döşenmesi, her sınıfa internet bağlantısı gibi çok kapsamlı bir proje olduğunu vurguladı. Proje çerçevesinde gereken akıllı tahta ve tablet bilgisayar sayısının Türkiye'de önemli bir iç piyasa, iç pazar oluşturacak bir konu olduğuna işaret eden Babacan, şöyle konuştu: ''Şu anda bütün dünya devleri ilgisini Türkiye'ye yöneltmiş durumda. 10 milyonun üzerinde bir tablet bilgisayar denince... iPad dediğimiz cihazların birincisi dünyada 14-15 milyon tane, ikincisi de bir o kadar satılmış. Dünyadaki satış rakamları düşünüldüğünde Türkiye'nin tek başına 10 milyonluk pazarı büyük bir pazar. Bunu sadece dışarıdan alım şeklinde değil, bunun üretiminin Türkiye'de nasıl olabileceğinin de arayışı içindeyiz. Kurduğumuz bir teknik heyet bu konuda yatırım yapacak firmalarla ilgili bir teşvik çalışması yapıyor. Türkiye'de bu konuda yatırım yapacak firmalara devlet olarak ne teşvik verebiliriz? Ayrı bir ekip bu işin satın alma prosedürünü çalışıyor. Belli yerlilik oranlarıyla, belli teknolojik özellikte ürünlerin hangi esaslara göre satın alınması gerektiğini çalışıyor. Önümüzdeki dönemde bu konuyu Türkiye'de önemli bir üretim potansiyeli olarak görüyoruz. Özellikle tablet bilgisayarı Türkiye'de üretip bu bölgeye, dünyaya nasıl satabiliriz?Kendimizin böyle bir iç pazarı olacak. Sadece bunu alıp kullanan bir ülke olmayalım, bu iş için üretim merkezi olabilir miyiz? Bunun arayışı içindeyiz.'' Babacan, bu konunun Türkiye'nin hedeflediği yüksek teknoloji, yüksek katma değerli üretim konusunda fırsat olabileceğini belirterek, ''Bu işin içerisinde dünya devleri, en gelişmiş ülkelerin şirketleri var. Türkiye bu alanda kendine yer açabilir mi? Bir pazar oluşturabilir mi? Bunun için devlet ne yapabilir? bu konularda arayış içindeyiz'' diye konuştu.