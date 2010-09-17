-"TABANCALI" BERLUSCONİ ROMA (A.A) - 17.09.2010 - İtalya'da haftalık haber dergisi L'Espresso, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 1977 yılında, masasında tabancayla poz verdiği bir fotoğrafını yayımladı. Basına ilk kez yansıyan fotoğrafı çeken foto muhabiri Alberto Roveri, o dönemde 43 yaşında inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir işadamı olan Berlusconi'nin "terörist gruplar tarafından kaçırılma korkusuyla" silah taşıdığını anlattı. Panorama dergisinin eski foto muhabiri Roveri, L'Espresso'ya verdiği demeçte, Berlusconi'yi çalışma ofisindeki masasının üzerinde tabancayla görüntülediği kareyi, eski fotoğraflarını arşivlemek için gözden geçirirken tesadüfen bulduğunu belirtti. Roveri, o kareyi çektiği sırada Berlusconi'nin kendisine son derece nazik davrandığına da işaret ederek, "İki saat fotoğraf çekmemin ardından beni yemeğe davet etmişti. Çıkmadan önce çekmeceden iki silah çıkardı. Biri kendisi, diğeri şoförü içindi. Benim şaşkınlığımı görünce, 'İşadamlarından kaç kişinin kaçırıldığından haberiniz var mı?' diye sorma gereği duymuştu" dedi. Alberto Roveri, fotoğraf çekme işlemi sırasında Berlusconi'nin yanına rahatça gelebilmiş yegane kişinin o dönemde Villa San Martino'nun yöneticiliğini yapan Marcello Dell'Ultri olduğunu da aktardı.