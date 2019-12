-"Suyu tüm adayla paylaşmaya hazırız" LEFKOŞA (A.A) - 15.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 2014 yılında Türkiye'den KKTC'ye suyun, tüm dağıtım altyapısıyla tamamlanmış bir şekilde getirileceğini ve bu suyun tüm adaya yetecek seviyede olduğunu belirterek, Kıbrıs görüşmelerinde bir çözüme ulaşılması halinde suyu tüm adayla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Atalay, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki toplumlu ve eşit bir federal yapıyı desteklediğini belirterek, Ocak ayında New York'ta yapılacak üçlü Kıbrıs zirvesini bir ''sınav'' olarak gördüklerini kaydetti. KKTC'nin 28. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC'de bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Ertan Ersan'dan dernek ve şehitler müzesi hakkında bilgi aldı. Atalay'a ziyaretinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Maliye Bakanı Ersin Tatar ve diğer yetkililer eşlik etti. Dernek Başkanı Ertan Ersan, Atalay'ın derneği ziyaretinden dolayı ikinci bir bayram yaşadıklarını belirterek, Atalay'a derneğin çalışmaları ve şehitler müzesinin oluşumu hakkında detaylı bilgiler verdi ve müzeyi gezdirdi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, Cumhuriyet Bayramında dernekte olmasının ayrı bir mana taşıdığını belirterek, şehitlerini ve gazilerini ihmal eden toplumların başarılı olamayacağını, bu yüzden her bayramlarda şehitlerin ziyaret edilmesi gerektiğini kaydetti. Atalay, KKTC'nin kuruluşunun şehitler ile gazilere borçlu olunduğunu, iyi günlere her zaman fedakarlıklarla ulaşıldığını işaret ederek, bugünlere gelinmesini sağlayan kahraman şehitlere şükranlarını sundu ve bu müzenin oluşturulmasında emek harcayan herkese teşekkür etti. Beşir Atalay, 28. yaşını kutlayan KKTC'nin geliştiğini, ekonomisinin güçlendiğini ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gelişmeye devam ettiğini belirterek, tüm çabalarının KKTC'yi güçlendirmek olduğunu vurguladı. Türkiye'den su ile elektriğin de adaya getirilmesi ve alt yapısının da geliştirilmesiyle KKTC'nin güçlü bir yapıya kavuşacağını ve Kıbrıs sorununun çözümünde elinin güçleneceğini belirten Atalay, Kıbrıs müzakerelerinin başarıyla sonuçlanması için Türkiye olarak destek verdiklerini, iki toplumlu eşit federal bir yapıyı desteklediklerini, ancak Rumların buna engel olmaya çalıştığını söyledi. Atalay, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin çözüm için gerekli çabayı ortaya koyduğunu, Ocak ayında yapılacağı öngörülen 3'lü zirveyi de ''sınav'' olarak gördüğünü ifade ederek, ''çözüm olur ya da olmaz, Türkiye'nin her şartta KKTC'nin ekonomik ve demokratik yapısının güçlenmesi için yanında olacağını vurguladı. 2014 yılında Türkiye'den KKTC'ye suyun, tüm dağıtım altyapısıyla tamamlanmış bir şekilde getirileceğini ve bu suyun tüm adaya yetecek seviyede olduğunu kaydeden Atalay, görüşmelerde bir çözüme ulaşılması halinde suyu tüm adayla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.