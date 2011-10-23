-"Sürücüsüz traktör"e servet ödedi ADANA (A.A) - 23.10.2011 - TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen ''Adana Tarım Fuarı 2011''de, 400 bin liralık traktörden bir çiftçinin iki adet aldığı bildirildi. Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, 260 beygir gücündeki traktörün, Bursa'dan sonra Adana fuarında sergilediklerini belirtti. Adana'da ismini açıklanmasını istemeyen ve yaklaşık 7 bin dönüm arazisi olan bir çiftçinin 400 bin liralık traktörden iki adet satın aldığını kaydeden Özdemir, ''Bu traktörü alan çiftçimiz normalde üç traktörün yapacağı işi tek traktörle yapacak. 3 operatör yerine tek operatör kullanacak. Bir operatörün yıllık sigortası ve maaşı hesaplandığında önemli tasarruf sağlıyor'' dedi. Yılda 10 adet sattıkları traktörün en önemli özelliğinin, zamandan ve yakıttan tasarruf etmesi olduğunu vurgulayan Özdemir, büyük çiftçilerin bir ürünü hasat ettikten sonra ikinci ürünü ekebilmesi için güçlü traktörlere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Özdemir, 3 traktörün 15 saatte sürdüğü bir araziyi bu traktörün 4.5 saatte sürümünü yaptığını belirtti. Söz konusu traktörleri kullanmak için en az bin dönüm arazi olması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, traktörün 10 tonluk kaldırma kuvveti olduğunu belirtti. -Sürücüsüz kullanılabiliyor- Traktörün özelliklerini anlatan Özdemir, şöyle devam etti: ''Yüksek motor performansı, otomatik yol fonksiyonu sayesinde saatte 40 kilometre hıza kadar otomatik olarak vites seçimini ve motor devrini gerçekleştirebiliyor. Traktörün otomatik tarla fonksiyonu ile de tarlada çiftçiye büyük kolaylıklar sağlıyor. 68 desibel ses seviyesine sahip kabin içi, ortalama bir otomobilden daha sessiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Kabin içi sıcaklığı ayarlayan kliması, CD çaları ve konforlu koltuklarıyla otobanda sürülen araç kadar içeri ses giriyor. Ayrıca GPS sistemi sayesinde, tarlayı bir kez sürdükten sonra, güzergahı kaydediyor ve aynı güzergahı sürücüsüz şekilde otomatik olarak sürebiliyor.'' Traktörün 19 ileri, 4 geri vites seçeneğine sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, traktörün çiftçilerin yeni gözdesi olduğunu vurguladı.