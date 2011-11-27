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Dünya

"Suriye'yi terk edin" uyarısı DUBAİ (A.A)

27 Kasım 2011 12:10

-"Suriye'yi terk edin" uyarısı DUBAİ (A.A) - 27.11.2011 - Bahreyn ve Katar, vatandaşlarından Suriye'yi terk etmelerini istedi. Bahreyn ve Katar Dışişleri Bakanlıklarından dün yapılan yazılı açıklamalarda, şiddet ve istikrarsızlık nedeniyle Suriye'deki vatandaşlarına ülkeyi bir an önce terk etme çağrısında bulunuldu.  Açıklamalarda, iki ülke vatandaşlarından Suriye'ye gitmemeleri de istendi. Birleşik Arap Emirlikleri de Suriye'deki vatandaşlarından ihtiyatlı olmalarını ve bu ülkeye seyahat etmeyi düşünenlerden yolculuklarını ertelemelerini istedi. Suudi Arabistan geçen hafta, Suriye'nin Humus kentinde bir vatandaşının öldüğünü duyurmuş ve bu ülkedeki vatandaşlarına ihtiyatlı olma çağrısında bulunmuştu. Suriye'de çok az sayıda Körfez ülkesi vatandaşı bulunuyor.

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