T24 LogoT24 Logo
Dünya

"SURİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ŞARTLAR OLUŞMADI" MONTPELLIER (A.A)

01 Ağustos 2011 17:41

-"SURİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ŞARTLAR OLUŞMADI" MONTPELLIER (A.A) - 01.08.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye'ye askeri müdahale için "şartların oluşmadığını" belirtti. Anders Fogh Rasmussen, "Midi Libre" gazetesine yaptığı açıklamada, "Libya'da BM'nin açık himayesine dayanan bir operasyon yaptıklarını, bölge ülkelerinin de desteğini aldıklarını, bu iki koşulun Suriye'de oluşmadığını" belirtti.  Rasmussen, "Suriyeli güvenlik güçlerinin halka yönelik şiddet eylemlerini" de kınadı. Libya konusunda ise Rasmussen, BM'nin görevinin "halkı korumak" olduğunu hatırlatarak, "kara kuvvetlerinin konuşlandırılmasının düşünülmediğini" söyledi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, "Kaddafi'nin savaş makinesini bozduklarını, muhaliflerin ilerlediğini, rejimin kaynaklarının azaldığını, bakanlarının ve komutanlarının ayrıldığını" belirterek, Kaddafi'nin iktidardan ayrılması gerektiğini, yerinin Lahey'deki mahkeme olduğunu söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24