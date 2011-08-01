-"SURİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ŞARTLAR OLUŞMADI" MONTPELLIER (A.A) - 01.08.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye'ye askeri müdahale için "şartların oluşmadığını" belirtti. Anders Fogh Rasmussen, "Midi Libre" gazetesine yaptığı açıklamada, "Libya'da BM'nin açık himayesine dayanan bir operasyon yaptıklarını, bölge ülkelerinin de desteğini aldıklarını, bu iki koşulun Suriye'de oluşmadığını" belirtti. Rasmussen, "Suriyeli güvenlik güçlerinin halka yönelik şiddet eylemlerini" de kınadı. Libya konusunda ise Rasmussen, BM'nin görevinin "halkı korumak" olduğunu hatırlatarak, "kara kuvvetlerinin konuşlandırılmasının düşünülmediğini" söyledi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, "Kaddafi'nin savaş makinesini bozduklarını, muhaliflerin ilerlediğini, rejimin kaynaklarının azaldığını, bakanlarının ve komutanlarının ayrıldığını" belirterek, Kaddafi'nin iktidardan ayrılması gerektiğini, yerinin Lahey'deki mahkeme olduğunu söyledi.