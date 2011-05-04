-"SURİYE'NİN DERA'DAKİ EYLEMLERİ BARBARCA" WASHINGTON (A.A) - 04.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Suriye yönetiminin Dera kentinde başvurduğu şiddet içeren tedbirleri "barbarca" olarak niteledi. Toner, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği günlük basın brifinginde bir soru üzerine, Suriye ordusunun Dera'da, tankların kullanılmasını da içeren bir operasyon düzenlediğine dair güvenilir haberler geldiğine işaret ederek, Suriye'nin bu eylemlerinden çok rahatsız olduklarını kaydetti. Suriye hükümetinin, Dera'da gençleri hedef alan geniş çapta keyfi tutuklama kampanyası yürüttüğüne dair haberleri de gördüklerini ifade eden Toner, "Anladığımıza göre, elektrik, iletişim, kamu hizmetleri ve diğer hizmetler birkaç gündür kesilmiş durumda ve oradaki insani durum çok vahim. Açıkça söylemek gerekirse, bunlar barbarca tedbirler ve masum sivillerin topluca cezalandılması anlamına geliyorlar" diye konuştu. Toner, ABD'nin Pakistan'a yaptığı yardımlara dair bir soru üzerine, "ABD yardımının hem Pakistan'ın uzun vadeli çıkarlarına, hem de ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu" belirtti. -"HANİYE'NİN SÖZLERİ ÇOK ÇİRKİN"- Toner, Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye'nin, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesini kınayan açıklamasına dair görüşünün sorulması üzerine, Haniye'nin sözlerini "çok çirkin" olarak niteledi. Bin Ladin'in bir katil ve terörist olduğunu vurgulayan Toner, "Onun ölümü, barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşamak isteyen tüm insanlar için bir zaferdir" dedi. Toner, Filistin yönetimi ile Hamas arasındaki anlaşmaya dair bir soru üzerine de, "Hamas siyasi süreçte rol oynamayı istiyorsa, şiddetin ve terörizmin reddedilmesi, İsrail'in varolma hakkının tanınması ve geçmişteki diplomatik anlaşmalara sadık kalınmasını içeren, uluslararası arabulucuların ilkelerine uyması gerekiyor" mesajını verdi. -"CLINTON, NETANYAHU VE FEYYAD İLE GÖRÜŞTÜ"- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem de Filistin Başbakanı Selam Feyyad ile El Fetih ve Hamas arasındaki uzlaşı ve ilgili gelişmeler konusunda ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını bildiren Toner, bu görüşmelerin ayrıntılarına girmedi, ancak "şu anda mevcut Filistin hükümeti görevine devam ediyor ve bu hükümetle çalışmayı sürdürüyoruz. Eğer yeni bir Filistin hükümeti kurulursa, bu hükümeti yapısına bakarak değerlendireceğiz" diye konuştu. Toner, bir soru üzerine, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin ABD'nin oradaki diplomatik ve konsüler çıkarlarını temsil etmeye devam ettiğini söyledi. Toner, "Benim anladığıma göre, bazı güvenlik kaygıları nedeniyle misyonu geçici olarak kapattılar, ancak Türkiye bizim Libya'daki diplomatik ve konsüler çıkarlarımızı temsil etmeye devam ediyor" dedi.