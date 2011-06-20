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Dünya

"SURİYELİLER SORUNLARINI KENDİLERİ ÇÖZMELİ" ŞAM (A.A)

20 Haziran 2011 16:44

-"SURİYELİLER SORUNLARINI KENDİLERİ ÇÖZMELİ" ŞAM (A.A) - 20.06.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Suriyelilerin sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğini söyledi. Devlet televizyonundan halka hitap eden Esad, halkın meşru ihtiyaçlarıyla sabotajcılarınkini ayırt etmeleri gerektiğini ifade etti. "Sabotajcıları" yasal reformlarla ilgili hareketi sömürmeye çalışmakla suçlayan Esad, sabotajcıların "küçük bir grup" olduğunu, ancak verdikleri zararın büyük olduğunu, barışçıl protestolara sızdıklarını kaydetti. Esad, bazılarının Suriye'de yaptıklarının reformlarla ilgili olmadığını, bu kişilerin sabotaj yaptıklarını ifade etti. Suriye'deki olaylar başladığından beri üçüncü kez halka hitap eden Esad, Adalet Bakanlığından son affın genişletilmesi için çalışmasını isteyeceğini de bildirdi. Beşşar Esad, Cisr Eşşuğur kentinde silahlı kişilerin gelişmiş silahlar ve iletişim imkanlarını kullanarak bir katliam yaptıklarını da ileri sürdü.

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