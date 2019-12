-"Suriye'de kan akıyor olmasından dolayı üzüntü yaşıyoruz" İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de hala kanın akıyor olmasından dolayı ciddi bir üzüntü duyduklarını belirterek, ''Artık Suriye halkının yaşadığı bu acılara bir son verilmesini istiyoruz. Bugün Suriye için son bir şans vardır. O da Arap Ligi'nin teklif etmiş olduğu protokolü imzalamasıdır. Umarım bu yönde Suriye gerekli adımları atar'' dedi. Davutoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh ile Hilton Otel'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Davutoğlu, Judeh'in Arap Birliği'ndeki son gelişmeler hakkında kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Davutoğlu, dün Arap Birliği Genel Sekreteri ve Katar Başbakanı ile görüştüğünü hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye ile Arap Ligi arasında gerçekten mükemmel bir koordinasyon var. Ürdün ve Türkiye arasında ise daha yakın bir işbirliği zaruriyeti var. Çünkü Ürdün ve Türkiye, Suriye'nin iki önemli komşusu. Suriye'deki olumlu ya da olumsuz olaylardan her iki ülke de etkileniyor. Bundan sonra da bu görüşmeleri sürdüreceğiz. Bölgemizde son dönemde yaşanan değişim dinamiği, halkların talepleri doğrultusunda ve barışçıl bir şekilde bölgedeki kardeş halkları güçlendirecek bir tarzda seyreder. Bölgemizin kaderinin böyle şekillendiği bir dönemde Türkiye ile Ürdün'ün yakın ilişkisinden daha doğal bir şey olamaz. Suriye'de hala kanın akıyor olmasından dolayı ciddi bir üzüntü yaşıyoruz. Artık Suriye halkının yaşadığı bu acılara bir son verilmesini istiyoruz. Bugün Suriye için son bir şans vardır. O da Arap Ligi'nin teklif etmiş olduğu protokolü imzalamasıdır. Umarım bu yönde Suriye gerekli adımları atar ve bu sivil kayıplarının önüne geçecek formüller üretilir. Suriye'nin bu konuda atacağı adım yönünde gerek Ürdün, gerekse Arap Ligi ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.'' Filistin'deki gelişmelere de değinen Davutoğlu, ''Dün sayın Meşal ve Abbas bir araya geldi. Filistin'de ulusal uzlaşının bir an önce gerçeklemesini istiyoruz. Dün akşam bu anlamda sayın Halid Meşal ile bir görüşme gerçekleştirdik telefonda. Bugün de sayın Abbas ile görüşeceğiz. Her iki tarafın toplantıya ilişkin verdiği mesajlar son derece olumlu. Ürdün ve Mısır ile bütün imkanlarımızı kullanarak Filistinliler arasındaki barışın temin edilmesine katkı sağlayacağız. Nihai hedefimiz, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin'in BM nezdinde de tanınmasıdır'' dedi.