-"SURİYE'DE 700'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ" CENEVRE (A.A) - 12.05.2011 - Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Suriye'de hükümete karşı protesto düzenleyen göstericilere yönelik operasyonda 700'den fazla kişinin öldüğünü belirtti. Uluslararası alanda üst düzey avukat ve hakimlerden oluşan ve merkezi Cenevre'de bulunan Komisyon, Suriyeli güvenlik güçlerinin sivilleri hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka göre suç olduğunu hatırlattı ve güvenlik güçlerinin sıkı önlemleri hakkındaki bilginin, avukatlar ile insan hakları savunucularından alındığını açıkladı. Uluslararası Hukukçular Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Suriyeli yetkililerin 15 Mart'ta Dera'da, Humus'ta, Banyas'ta ve diğer şehirlerde başlattığı operasyonda 700'den fazla kişinin kanuna aykırı biçimde öldürüldüğü ve yüzlerce kişinin kaybolduğu bilgisinin edinildiği" belirtildi. Açıklamada, Komisyonu'nun, "Suriye'de güvenlik güçlerinin operasyonunda ölen kişilerin cesetlerinin günlerce sokaklarda kaldığı ve yaralananlarınsa sağlık merkezlerine girmelerinin engellendiği yönünde güvenilir haberler almayı sürdürdüğü" kaydedildi. Uluslararası Hukukçular Komisyonu ayrıca, "ülkeden ayrılmaya çalışan çok sayıda kişinin izlendiğini ve sınırlardaki güvenlik güçleri tarafından engellendiklerini" bildirdi. Komisyonun Genel Sekreteri Wilder Tayler, Suriye hükümetinin halkı fiilen kuşatma altına alarak, şehirleri rastgele bombalamak için silahlı kuvvetleri kullandığını öne sürdü.