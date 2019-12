-"SURİYE SIRADAN BİR DIŞ MESELE DEĞİL" ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'den gelen sığınmacılarla ilgili durumu yerinde incelemek üzere Hatay'a gitti. Davutoğlu, "Suriye bizim için sıradan bir dış mesele değildir, olamaz" dedi. Davutoğlu gidişinden önce Esenboğa havaalanında yaptığı açıklamada, ilgili kurumların temsilcileri ile birlikte Hatay'a gitmekte olduğunu söyleyerek, Hatay'da akşama kadar temaslarda bulunacağını bildirdi. Davutoğlu şunları kaydetti: "Biliyorsunuz Suriye bizim için en önemli dost ve kardeş, komşu bir ülkedir. Oradaki gelişmelere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da birçok vesileyle bunu vurguladılar. Suriye bizim için sıradan bir dış mesele değildir, olamaz." Başbakan Erdoğan'ın Suriye Devlet başkanı Beşşar Esad ile bu konuları son derece açık yüreklilikle ve dostane şekilde görüştüğünü belirten Davutoğlu, bugün de Esad'ın özel temsilcisinin Ankara'ya geleceğini, kendisinin de onunla yapılacak görüşmeye yetişmeye çalışacağını kaydetti. Bakan Davutoğlu, uluslararası toplumun da hem Suriye'den gelen misafirler hem de Suriye'deki genel gidişat ile ilgili olarak konuya yakın ilgisi bulunduğunu söyleyerek, eldeki bütün veri ve bilgileri toplayarak, mümkün olduğu kadar Suriye'de istikrar içinde bir dönüşümün ana çerçevesinin ne olabileceği konusunda ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını bildirdi. Davutoğlu, bölgedeki Türk büyükelçilerini ve bazı önemli başkentlerdeki büyükelçileri Ankara'ya çağırdıklarını da hatırlatarak, onlarla da sadece Suriye değil bütün Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacaklarını, yarın bütün gün onlarla çalışma yürüteceklerini kaydetti. Davutoğlu, yarınki toplantılardan elde edilen bulguları Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan ile paylaşacağını, Türkiye'nin zaten sürdürmekte olduğu ilkeli ve Orta Doğu'nun geleceği konusunda son derece belirleyici olan politikasını bundan sonra da aynı temel ilkeler çerçevesinde sürdüreceklerini kaydetti. Türkiye'ye sığının Suriyelilerin tam sayısının ne olduğunun sorulması üzerine Davutoğlu, son rakamları bölgeye gidince alacaklarını ancak şu anda 8482 kişinin sığınmış olduğunu aktardı. Türkiye'nin 10 binin üstündeki sığınmacıyı kabul etmeyeceği yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine de Davutoğlu şunları söyledi: "Yok hayır, Sayın Başbakanımız da bunu açıkça beyan etti. Bizim için Suriye halkı geleceği ve kaderi bizimle müşterek bir halktır. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimize herhangi bir şekilde kapı kapatmamız, (sığınmacı sayısının) 10 binden sonra durması gibi bir şey söz konusu değil. Ancak tabi bu çok büyük bir dalga haline dönüştüğünde, bu bölgesel ve uluslararası bir mesele olayına dönüşme potansiyeli de taşır. O bakımdan gönlümüz ve hedefimiz böyle bir göç dalgasının artarak devamını engelleyecek sürecin bir an önce başlaması. Yani reformların bir an önce devreye girmesi, güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya gelmesine sebep olan şartların ortadan kalkması ve sivil halka karşı olan tutumun güvenlik odaklı olmanın ötesinde, daha barışık çerçeveye oturması. Bunların hepsinin sağlanması durumunda göç dalgası azalır, gelenleri de misafir ettikten sonra geri göndeririz. Ama tırmanan bir şiddet ortamı göç dalgasını artırabilir, biz onun için bu şiddet ortamının tırmanmaması için çaba sarfediyoruz, bütün enerjimizle bunun için çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." -SURİYE'DEN "SINIRLI OPERASYON" HAZIRLIĞI Suriye ordusunun, Marat El Numan kentinde "sınırlı operasyon"a hazırlandığı bildirildi. Suriyeli yetkililer, askerler ve tankların, ülkenin kuzeyindeki Cisr Eş Şuğur'un 40 kilometre güneydoğusundaki kente doğru yol aldığını belirtti. Suriye resmi basını, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı büyük gösterilerin yapıldığı Marat El Numan'da göstericilerin hükümet binalarıyla güvenlik karargahlarına saldırdığını haber verdi. Yaklaşık 100 bin nüfuslu kentin sakinlerinin çoğunun operasyon ihtimali yüzünden kaçtığı kaydedildi. Muhalefet yanlıları ise ordunun Irak sınırında bulunan Deir El Zur vilayetindeki iki kasabada da asker konuşlandırdığını söyledi. -"4. TUGAY GÖREV YERİNDEN AYRILMADI" Suriye Savunma Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü ve Sözcüsü Korgeneral Riyad Haddad, 4. Tugayın başkent Şam'daki görev yerinden hiçbir şekilde ayrılmadığını söyledi. Türk basın mensuplarına özel açıklamada bulunan Haddad, Suriye'nin çeşitli kentlerinde meydana gelen olaylara, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kardeşi Korgeneral Mahir Esad'a bağlı 4. Tugayın müdahale ettiği yönündeki haberleri yalanladı. ''4. Tugayın hiçbir şekilde Şam dışında görev almadığını'' belirten Haddad, ''4. Tugay'ın Şam'daki görev yerinden ayrıldığı yönündeki haberler tümüyle gerçek dışıdır'' dedi. Suriye ordusundan bazı askerlerin firar ettikleri yönündeki haberleri de yalanlayan Haddad, ''bazı sivillerin ise ''silahlı grupların tehditleri nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ettiğini'' söyledi. Haddad, ''Suriye silahlı kuvvetlerinde herhangi bir bölünme söz konusu değildir ve televizyon kanallarının bu yöndeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır'' dedi. ''Ordunun Genelkurmay Başkanlığının talimatları doğrultusunda görev yaptığını'' belirten Haddad, ''Suriye ordusu bir bütün halinde hareket ediyor'' dedi. Suriye'de yaklaşık 3 aydan beri devam eden olaylar süresince Savunma Bakanlığından ilk defa isim verilerek Türk basın mensuplarına açıklamada bulunuldu. -TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERE "GERİ DÖN" ÇAĞRISI Suriye Enformasyon Bakanı Adnan Mahmud, ülkenin kuzeyindeki Cisr Eş Şuğur'dan Türkiye'ye gelen Suriyelilere ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu. Mahmud, dün geç saatlerde yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kasabada güvenlik, elektrik, su ve iletişimin yeniden tesis edildiğini, bölgenin artık güvenli olduğunu belirterek, Türkiye'deki Suriyelilere ülkelerine dönmeleri çağrısını yaptı. Enformasyon Bakanı Mahmud, hükümetin, Suriye Kızılay'ını, Suriyelilerin geri dönüşünü garanti altına almak için Türk yetkilileriyle koordinasyon yapmakla görevlendirdiğini de söyledi. Suriye'den Türkiye'ye 8 binden fazla Suriyeli geldi.