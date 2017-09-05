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"Suriye ordusu IŞİD'in işgalindeki Deyrzor'a yaklaştı" (2)

(Ayrıntılar eklendi) İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Suriye ordusu, Hava Kuvvetleri ve Rusya'nın Akdeniz'deki savaş gemisinden yapılan füze atışlarının desteğiyle, üç yıldır IŞİD işgalindeki Deyrzor kentinin çevresindeki çemberi kırdı

05 Eylül 2017 17:35

(Ayrıntılar eklendi)
İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Suriye ordusu, Hava Kuvvetleri ve Rusya\'nın Akdeniz\'deki savaş gemisinden yapılan füze atışlarının desteğiyle, üç yıldır IŞİD işgalindeki Deyrzor kentinin çevresindeki çemberi kırdı.
Suriye Arap Haber Ajansı\'nın (SANA) son dakika haberinde, \"İlerleyen ordu birlikleri, Deyrzor\'a batı cephesinden yaklaştı; IŞİD\'in üç yıldır süren işgali kırılmak üzere\" denildi.
Habere göre, Suriye ordusunun uç birlikleri, kuşatma altındaki kentin batı bölgesinde bulunan garnizona ulaşarak, bölgeye hakim oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı\'nın yaptığı açıklamada da, Akdeniz\'de bulunan Amiral Essen adlı firkateynden yapılan füze atışlarıyla Deyrzor çevresindeki IŞİD mevzilerinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamaya göre füze saldırısında mühimmat depoları, zırhlı araç onarım tesisleri ve komuta merkezi imha edildi ve çok sayıda IŞİD\'li terörist öldürüldü.

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