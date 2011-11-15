-"Suriye İzleme Masası" kuruldu ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin Ekonomi Bakanlığı bünyesinde ''Suriye İzleme Masası'' kuruldu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 17 Kasım'da Suriye'de faaliyette bulunan firmalarla görüşecek. Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’de yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmelerden dolayı iş adamları, ihracatçılar ve nakliye firmalarının Suriye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlamak ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek üzere Ekonomi Bakanlığı bünyesinde ''Suriye İzleme Masası''nın oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, işadamları, ihracatçılar ve nakliye firmalarının doğrudan bilgi temin edebilecekleri bir telefon hattının (0 312 212 87 42) ve e-posta adresinin (suriyemasasi@ekonomi.gov.tr) tahsis edildiği kaydedildi. Suriye İzleme Masası için tahsis edilen çağrı merkezi telefonu 30 hat ile firmalara hizmet sunacak. Firmalar çağrı merkezi yardımının yanı sıra yine aynı telefon numarasını arayarak 24 saat sesli mesaj bırakıp, soruları ve ihtiyaçlarının not edilmesini sağlayabilecek. Sesli mesaj bırakan firmalara aynı gün içinde hızla geri dönüş sağlanacak. Suriye İzleme Masası vasıtasıyla firmalardan gelen bilgiler, ilgili birimlere aktarılacak ve ihracatçılar, iş adamları ve nakliye firmalarının yaşanan bu süreçten mağdur olmaması noktasında gereken tedbirlerin alınmasında kullanılacak. -Bakan Çağlayan, Suriye'de faaliyette bulunan firmalarla görüşecek- Açıklamada, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan başkanlığında 17 Kasım Perşembe günü İstanbul Dış Ticaret Kompleksinde ilgili kurum ve kuruluşların en üst düzey yöneticileri, ilgili STK'lar ve Suriye'de faaliyetleri bulunan firmaların temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıda, firmaların yaşadığı sıkıntıların ele alınarak, neler yapılacağı konusunda bir yol haritası oluşturulacağı belirtildi.