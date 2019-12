-"SURİYE İLE İLGİLENMEK KARDEŞLİK GÖREVİ" ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirterek, ''Suriye'nin kaderiyle ilgilenmek Türkiye için bir dostluk ve kardeşlik görevidir'' dedi. Davutoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'dan dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin Türkiye için herhangi bir ülke değil, Türkiye ile kader ve tarih ortaklığı olan "dost ve kardeş bir ülke" olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Suriye halkı ebediyen Türk halkının dostu ve kardeşi olacaktır. Dolayısıyla Suriye'nin kaderiyle ilgilenmek Türkiye için bir dostluk ve kardeşlik görevidir" dedi. Suriye'deki gelişmeleri en başından itibaren yakından takip ettiklerini anlatan Davutoğlu, Mısır'da olaylar belli bir aşamaya geldiğinde Suriye ile ilgili kanaatlerini açık bir şekilde Suriyeli muhataplarıyla paylaştıklarını vurguladı. Nisan ayında yaptığı Suriye ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la 3 saati aşkın başbaşa görüştüklerini dile getiren Davutoğlu, "Suriye'de herhangi bir iç çatışmaya sebebiyet vermeksizin gerçekleşebilecek reformların Suriye'yi ne kadar güçlü kılacağını paylaşmıştık" dedi. Davutoğlu ramazan ayından bir gün önce Hama'da başlayan olayların kendilerini derinden etkilediğini belirterek, Hama'da yaşanan olayların yönteminin de zamanlamasının da kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Öncelikli hedeflerinin bir an önce akan kanın durması olduğunu kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin tek hedefinin Suriye'de hangi mezhep ve etnik kökenden olursa olsun bütün Suriyelilerin barış içinde yaşamaları olduğunu söyledi. "Suriye'nin her kökenden gelen halkı birlikte geleceği tayin edeceklerdir" diyen Davutoğlu, önemli olanın Suriye'de olayların halkın taleplerine paralel şekilde seyretmesi olduğunu kaydetti. Görüşmede, Suriye'de akan kanın durması ve ileriki dönemde de halkın talepleri doğrultusunda bir siyasi reform sürecinin yaşanması için yapılması gerekenleri paylaştıklarını ve çok somut konuları konuştuklarını ifade eden Davutoğlu, "Detaylarla tek tek konular üzerinde durduk. Çok dostane açık görüşlü bir toplantı gerçekleştirdik. Ümit ederiz ki önümüzdeki günlerde bu akan kanın durmasını sağlayacak adımlar atılır" dedi. Suriye ile temaslarını sürdüreceklerini kaydeden Davutoğlu, her kesimden Suriyelilerle görüşeceklerini, Esad'la son derece somut konuları ele aldıklarını ancak detaylarına girmek istemediğini belirtti. Önümüzdeki günlerin hem Türkiye açısından hem de Suriye halkı açısından da beklentilerin karşılanması açısından kritik olacağını vurgulayan Davutoğlu, "Biz Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günler ve haftalarda umut ederiz ki hepimizin beklediği Suriye'yi güçlendirecek olan Suriye'yi geleceğe bölgenin en önemli aktörü olarak taşıyacak bir şekilde Suriye'de iç barış ve huzur sağlanır ve Suriye halkının iradesini yansıtacak siyasi reform adımları atılır" diye konuştu.