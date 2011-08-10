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Dünya

"SURİYE BÖLGESEL PARTNERİMİZ OLAMAZ"  WASHINGTON (A.A)

10 Ağustos 2011 01:28

-"SURİYE BÖLGESEL PARTNERİMİZ OLAMAZ"  WASHINGTON (A.A) - 09.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin artık kendilerinin ''bölgesel partneri'' olamayacağını açıkladı.  Bakanlık sözcüsü Victoria Nuland, ''sivilleri öldüren bir yönetimle partnerliklerinin söz konusu olamayacağını'' söyledi.  Esad yönetimine 2009'dan beri öneriler götürdüklerini ancak karşı tarafın bunları hep reddettiğini belirten sözcü Nuland, ABD'nin, kendi ülkesinin yurttaşlarının insan haklarını ihlal eden bir rejim ile yapabileceklerinin bir sınırının bulunduğunu ifade etti.  Yakınlaşma politikasının bazı ülkelerde işe yaradığını ifade eden sözcü Nuland, Esad'ın ise "farklı bir yolu tercih ettiğini" kaydetti.

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