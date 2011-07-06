-"ŞÜPHE" NEDENİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener'le telefon görüşmesi nedeniyle 17 Şubat itibariyle ''şüpheli'' konumuna gelmesine neden olan teknik takibin başlatıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in, ''suç örgütü yöneticisi olmak'' suçundan tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden Olgun Peker ile telefon görüşmelerinin olduğu ve bu görüşmelere ait kayıtların polislerce yürütülen teknik takibe takıldığı kaydedildi. Özgener'in Olgun Peker ile telefon görüşmelerinin ortaya çıkması üzerine telefonlarının dinlenildiği ve teknik takibe alınmaya başlandığı belirtilerek, Özgener ile henüz savcılığa getirilmeyen şüphelilerden Aziz Yıldırım'ın da telefonla görüştükleri ve bu nedenle Yıldırım hakkında da, 17 Şubat 2011 tarihi itibariyle ''şüpheli'' konumuna gelmesine neden olan teknik takibin başlatıldığı bildirildi. Yine Olgun Peker ile de telefon görüşmeleri teknik takibe takılan Aziz Yıldırım'ın, eski Trabzonsporlu futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in Fenerbahçe'ye transfer edilmesine ilişkin Peker ile irtibata geçtiği de kaydedildi. -ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ, RÜŞVET VE ŞİKE SUÇLAMASI- Bu arada getirildikleri Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde soruşturma savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulanan 22 kişiden, aralarında Olgun Peker'in de olduğu 18'inin İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiği, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, futbolcu Mehmet Yıldız, Halil Köntek ve Özcan Üstüntaş'ın da serbest bırakıldığı öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 18 kişiden, Olgun Peker ve Ömer Ülkü'nün ''örgüt yöneticisi olmak'' suçu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevlisi Haldun Şenman'ın, aralarında Olgun Peker'in de olduğu 8 kişiden ''rüşvet almak'' suçu, Peker ile birlikte 8 kişinin de Şenman'a ''rüşvet vermek'' suçu ve şüphelilerden bir kısmının da ''şike'' suçu kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edildiği ifade edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Şenman'ın, menajerlik sınavına giren Peker'in de aralarında olduğu 8 kişiye, rüşvet karşılığında menajerlik sınavlarına ilişkin soruların cevaplarını verdiği ve sınava giren bu kişilere kopya çekmeleri için kolaylık sağladığı iddia ediliyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde anjiyo olan Aziz Yıldırım'ın, tedavi sürecinin uzaması ve hastaneden gözaltı süresi olan 4 günde taburcu olmaması durumunda hakkındaki gözaltı kararının kaldırılacağı ifade edilirken, böyle bir durumda Yıldırım'ın daha sonra savcılığa ifade vermek için çağrılacağı belirtildi. Bu arada savcı Berk'in, tüm şüphelilere dönük sorgu aşaması bittikten sonra talep doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle tekrar görüşeceği ve istenmesi halinde savcılık elindeki bilgi ve belgelerin federasyon yetkililerine verilebileceği ifade edildi.