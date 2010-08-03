-"SULTANLAR"IN YENİ ANTRENÖRÜ BEDESTENLİOĞLU ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - (A) Milli Bayan Voleybol Takımı'nın yeni antrenörü belli oldu. İtalyan antrenör Alessandro Chiappi'nin istifasının ardından takımın başına yardımcı antrenör Mehmet Bedestenlioğlu getirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık, bugün TVF Başkan Vekilleri Mehmet Akif Üstündağ ve Selahattin Şahin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, çoğunluğun oyuyla TVF'nin sözleşmeli antrenörü olan ve bir süredir (A) Milli Takım'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Mehmet Bedestenlioğlu'nda karar kılındığını bildirdi. Karabıyık, "Kendisi 2012 Londra Olimpiyatları'na kadar bu görevi üstlenecek'' dedi. (A) Milliler'in ilk olarak Dünya Grand Prix elemelerinde, ardından da Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası Finallerinde mücadele edeceğini kaydeden Karabıyık, bir gazetecinin, ''İtalyan antrenör ve ekibine fazla sabır gösterildiği yönünde eleştiriler var, bu konuda ne düşünüyorsunuz'' sorusuna şöyle yanıt verdi: ''Bu tür bir eleştiri bana gelmedi ama buna katılmıyorum. Bir teknik ekibin kendini gösterebilmesi için belli bir zaman dilimine ihtiyacı vardır. Alessandro ve ekibi 2007 yılında göreve başladı, 3 yıl oldu. Ayrıca milli takıma bazı 'ilk'ler yaşattı. Başarısızlıklar da oldu tabii ama ben bu eleştiriye katılmıyorum.'' Bedestenlioğlu'nun altyapılarda kendini çok iyi kanıtlamış bir antrenör olduğunu vurgulayan Karabıyık, şöyle devam etti: ''Genç ve Yıldız Milli takımlarıyla önemli başarıları var. Türkiye'nin önemli kulüplerinde A takım düzeyinde antrenörlük yaptı. Öte yandan en önemli avantajı uzun süredir (A) Milli Takım'da görev yapıyor olması. Avrupa Ligi'nin bazı bölümlerinde, Çin Masters Turnuvası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda milli takımın başındaydı. Böyle milli takımın faaliyetlerinin, turnuvalarının devam ettiği bir süreçte yapılan değişiklikte dışarıdan birini getirmek, gelen kişinin adapte olma süreci düşünüldüğünde hiç de mantıklı değil. Mehmet hocanın milli takımla birlikteliği hem kendisi hem de milli takım için büyük avantaj.''