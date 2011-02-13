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Dünya

"SÜLEYMAN'IN ROLÜNÜ ORDU BELİRLEYECEK" KAHİRE (A.A)

13 Şubat 2011 22:56

-"SÜLEYMAN'IN ROLÜNÜ ORDU BELİRLEYECEK" KAHİRE (A.A) - 13.02.2011 - Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, devrilen Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın rolünü ordunun belirleyeceğini söyledi. Süleyman'ın durumu, Mübarek'in cuma günü istifa etmesinden bu yana muallakta kalmıştı. Mısır'da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey de bugün parlamentoyu feshettiğini, anayasayı askıya aldığını ve yeni anayasa için bir komisyon kurulacağını açıklamıştı. -YÜKSEK ASKERİ KONSEY'İN AÇIKLAMASI DEVRİMİN ZAFERİ Mısır'da 2005'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüsnü Mübarek'in ardından büyük oy farkıyla ikinci olan Ayman Nur, Yüksek Askeri Konseyi'nin açıklamasını ''devrimin zaferi'' olarak nitelendirdi. Ayman Nur, Konseyin attığı adımların, hükümet karşıtı protestocuları tatmin etmesi gerektiğini belirtti.  Mısır'da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey, parlamentoyu feshettiğini, anayasayı askıya aldığını ve yeni anayasa için bir komisyon kurulacağını açıklamıştı. -HALK KARARDAN MEMNUN-  Mısır'da Yüksek Askeri Konseyin parlamentonun feshi ve Anayasa'nın askıya alınması kararı halkta memnuniyet yarattı.  Açıklamanın ardından Kahire sokaklarında arabalardan korna sesleri yükselirken Tahrir meydanında bekleyen az sayıdaki gösterici de ellerinde bayraklar ile tanklara koşarak sevinçlerini askerlerle paylaştı.  Askerlere çiçek veren göstericiler, parlamentonun fesh edilmesinden ve 30 yıllık Mübarek rejiminin eseri olan Anayasa'nın askıya alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açıklamanın ardından, Tahrir meydanında bulunan gösterici sayısı azalırken bir grup gösterici de taleplerinin tamamı yerine getirilmediği gerekçesi ile beklemeye devam ediyor. 

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