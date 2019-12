"Suikast yaparlarsa dünyayı başlarına yıkarız"

Suikastı 'amcalar' önledi

"Sürpriz oldu"

Gümüş, çeşitli sivil toplum kurulu temsilcileri ile Mülkiyeliler Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Özel Hareket Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin'in evinde ele geçirildiği belirtilen ''suikast listesi''ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, söz konusu listede adları geçen Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ile Federasyonun Genel Sekreteri Kazım Genç de katıldı.''Bugün iktidarı ele geçirmek isteyen güçlerle, iktidarı kimseyle paylaşmak istemeyen güçler arasında süren mücadelenin Ergenekon Operasyonu denilen aşamasında, suikast düzenlenecek olanlar arasında örgütlerimizin önderlerinin adının geçmiş olması bir tesadüf değildir'' görüşünü dile getiren Gümüş, çizgilerinin ''karanlık güçleri'' rahatsız ettiğini savundu.Kendilerinin özgürlük, demokrasi ve kardeşlikten yana olduklarını belirten Gümüş, şöyle konuştu: ''Bugün Susurluk'ta patlayan cerahatin Ergenekon üzerinden sağa sola bulaştırılmak istendiği bir evreden geçiyoruz. Bu evrenin de her aşamasında; hak ve taleplerimizi doğru yer ve zamanda dile getirmeye devam edeceğiz.Öncelikle söylemek isteriz ki devletin görevi, her yurttaşının ve bu arada Alevilerin de rahat uyumasını sağlamak olmalıdır. Bu nedenle öncelikle suikasta uğrayacak isimler arasında sayılan iki saygın genel başkanımızın isimleri deşifre edilmeden gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmek isteriz. Suikastı planlayanların ve tetikçilerin listesinin açıklanması gerekirken, suikast yapılacakların listesinde olan diğer isimlerin saklı tutularak örgüt yöneticilerimizin isimlerinin deşifre edilmesi; kirli bir oyunun oynandığını da ortaya koymaktadır.Öte yandan, suikast defterlerine örgütlerimizin liderlerini yazanlar bilmelidir ki, böyle bir durum karşısında, dünyayı başlarına yıkarız. Hiç kimse demokratik Alevi hareketini sahipsiz sanmasın. Bugün, hemen herkes bilmeli ki her bir Alevi, Ali Balkız' dır, Kazım Genç'tir. Dün Maraş'ta, Madımak'ta elini kolunu sallayıp cinayet işleyen çeteler, bugün artık, o kadar da rahat olamayacaklardır.''Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, ''Listede adınızı gördüğünüzde ne hissettiniz'' sorusuna ''Sürpriz oldu'' yanıtını verdi.Balkız, Türkiye'de barış ve kardeşliğe, insanların birbirine sahip çıkmasına destek verdiklerini, kimseyi incitecek bir söz ya da eylem içerisinde olmadıklarını ancak kendileri üzerinden gözdağı verilmek istendiğini ifade etti.''Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın 'özür' dilemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:''Biz devletin özür dilemesinin ancak Madımak üzerinden hareket ettiğimizde, oranın 'ayıp, utanç, insanlık müzesi' haline getirilmesi ile olabileceği bilincindeyiz. Ama sayın Bakan, o sözünün ardından devam eden günlerde, orayı çiçekçi dükkanı, böcekçi dükkanı, nakışçı dükkanı haline getirebileceğini, bir köşesine kitapçı dükkanı, bir köşesine otelde kaybettiğimiz değerli canlarımızın fotoğraflarının asılacağını, kaça kaç boyutlarında olduğunu pek bilmiyoruz ama çünkü onun o boyutunu bile önemsiyorlar onlar, anı defterinin konulacağını beyan ettikler ki bu, işi tam da sulandırma, geçiştirme tam da üstünü örtme, tam da oyalama, tam da göz boyama halidir. Bu özür dileme hali değildir. Bu orada yaşanan vahşeti gelecek olan nesillere anlatma ve aktarma yolu değildir. Biz AKP'den böyle bir şey beklemedik. Ne istediğimizi biliyoruz onlarda ne istediğimizi biliyorlar. Ama onlar bunun gereklerini yerine getirmek yerine kendilerine seçtikleri sahte 'partnerler' ile yemekler yiyorlar, nutuklar atıyorlar.''