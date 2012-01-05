-"Sudan Arap Baharı yaşayacak" HARTUM (A.A) - 05.01.2012 - Sudanlı muhalif lider Hasan El Turabi, Sudan'da "Arap baharı" yaşanacağını söyledi. Halkın Kongre Partisi lideri Turabi, Sudan'da yakında "Arap baharı" yaşanacağını, çünkü Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir'in petrol gelirlerinin kaybı ve ABD'nin yaptırımlarından kaynaklanan ekonomik krizin üstesinden gelemediğini, Darfur ve sınır bölgelerindeki direnişi bastıramadığını öne sürdü. Turabi, "Sudan halkının bir devrim yapacağını düşünüyorum ve zannederim ki bu çok yakın bir zamanda gerçekleşecek. Umarım barışçıl bir devrim olur ve gerçek birçok partili parlamenter sisteme geçeriz" dedi. Hasan El Turabi, Sudan'ın sorunlarının ancak hükümetin devrilmesiyle sona ereceğini iddia etti. Hasan El Turabi, rejim değişikliği istediği için tekrar tutuklanmasını beklediğini de söyledi. Turabi, 1999-2000 yıllarında Beşir'in partisinden ayrıldığından bu yana defalarca hapishaneye girdi. Sudan'da muhalefetin güçlü isimlerinden olan Turabi, Devlet Başkanı Beşir'in iktidara geldiği 1989 yılında İslami yönetimde ruhani liderdi. Turabi'nin partisinin sahip olduğu El Rai El Şaab gazetesi, mesleki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bu hafta kapatıldı. Ülkede aralık ayında yüzde 18.1'e yükselen enflasyon oranı arttıkça Hartum'da ve azgelişmiş doğu kesimlerde küçük çaplı protestolar görülüyor.