-"SUÇA MEYİLLİ GÖÇMENLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLMELİ" HAMBURG (A.A) - 18.10.2010 - Almanya'da Hamburg Eyaleti İçişleri Bakanı Heino Vahldieck, Alman toplumuna uyum sağlamak isteyen göçmenlere şans tanınması, ancak uyum sağlamak istemeyen ve ağır suça meyilli göçmenlerin de ülkelerine gönderilmesi gerektiğini savunarak, "Uyum sağlamak istemeyen göçmenlere ihtiyacımız yok" dedi. Vahldieck, polislik eğitimine başlayan öğrenciler için Hamburg Belediye Sarayında düzenlenen yemin töreni öncesinde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede Alman toplumuna uyum sağlamak istemeyen insanlara ihtiyaç olmadığını belirterek, "Topluma uyum sağlamak istemeyen ve ağır suça meyilli göçmenler ülkelerine gönderilmeli" görüşünü dile getirdi. Polislik mesleğinin herkese açık olduğunu, ancak bu alanda göçmenlere pozitif ayrımcılık yapılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Vahldieck, "Kurallar herkes için geçerli. Sınavları başaran kişi polislik mesleğine kabul edilmektedir. Bunun için göçmenlere yönelik ayrı bir uygulamamız yok. Herkese eşit şans tanınmaktadır. Polislik mesleği için memurlar kanununa göre Alman vatandaşı olunması gerekiyor. Kapımız herkese açıktır" dedi. Polislik eğitimi için başvuruda bulunan Fatih Damar (24) adlı Türk de küçüklüğünden beri polis olmak istediğini, bu alanda kariyer yapmayı düşündüğünü söyledi. Fatih Damar'ın babası Abdullah Damar, Almanya'da işçi olarak çalıştığını ve oğlunun polislik eğitimine alınmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Anne Hatice Damar ise oğlunun polis olmasını istemediğini, bunun tehlikeli bir meslek olduğunu belirterek, "Oğlum üniversitede sosyal pedagoji bölümünde eğitim görüyordu, ancak kaydını dondurdu. Polis olmak istiyor. Bu meslek tehlikeli bir meslek. Umarım daha sonra üniversiteye tekrar başlar" dedi. Hamburg'da bu yıl 56'sı kadın olmak üzere polislik eğitimine başlayan toplam 156 öğrenciden 11'inin göçmen kökenli olduğu bildirildi. Yemin törenine Vahldieck'nin yanı sıra Hamburg Emniyet Müdür Yardımcısı Reinhard Fallak ile öğrencilerin yakınları katıldı.