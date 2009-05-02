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Spor

"Stat F.Bahçe'nin tapulu malıdır"

02 Mayıs 2009 19:38


Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Koordinatörü Abdülkadir Kuşin, ''Başka kurumlara arsası ile birlikte yeni stat yapıp bedavaya verilirken, sadece tapulu stadının esas sahibine iadesini talep etmek Fenerbahçe'nin hakkıdır'' dedi.

Kuşin, Fenerbahçe Dergisi'nin mayıs ayı sayısında, stadın tapu senedini yayınlayarak ''Fenerbahçe Stadı, Fenerbahçe'nin tapulu malıdır'' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Tapu senedinin iktisabındaki notta, Fenerbahçe Kulübü'nün, mülkiyetinin tamamı kendisinde ait olan stadın yarısını, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz bağışladığı ifadelerinin yer aldığını kaydeden Kuşin, yazısında şu ifadelere yer verdi: ''Her zaman Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün spor alanlarını, üstelik inşa edip kullanılır hale getirdikten sonra spor kulüplerinin yararlanmaları için tahsis etmesi veya bağışlaması gerekirken, bu olayda tam tersi oluyor. Fenerbahçe Kulübü, mülkiyetinin tamamı kendisine ait olan stadının yarısını bağışlıyor. Genel müdürlük, stadın inşa yükümlülüğünü gereken şart ve sürede bitiremiyor ve üstüne bir de bunu tamamlayabilmek için geri kalan yarısına da daha sonra el koyuyor.

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