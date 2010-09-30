-"SÖZLEŞMENİN FESHİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI" İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimsek, Savarona yatının sözleşmesinin feshi konusunda gerekli çalışmanın başlatıldığını belirterek, ''Burada önemli olan bence, amacına, tarihi niteliğine uygun kullanılmayan bir yatın itibarının iade edilmesidir'' dedi. Şimşek, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde düzenlenen 8. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarını gezdi. Bakan Şimşek, burada gazetecilerin, fuhuş baskını yapılan Savarona yatıyla ilgili soruları üzerine, bu konuyla ilgili dün haberleri öğrenir öğrenmez talimat verdiğini söyledi. Mehmet Şimşek, ''Sözleşmenin feshi konusunda arkadaşlarımız gereken çalışmayı başlattı. Ama rızaen bir fesih söz konusu olmaz ise mahkemeye götüreceğiz. Bu sürecin sonunda da karar verilecektir. Diyelim ki biz bu yatı geri aldık. Bu yatın nasıl kullanılacağı hususu, hükümetin vereceği bir karardır. O husus için çok erken. Burada önemli olan bence, amacına, tarihi niteliğine uygun kullanılmayan bir yatın itibarının iade edilmesidir. Burada asıl olan odur. Bizim içim öncelik, o itibarı geri kazandırmaktır'' diye konuştu. -FUAR GEZİSİ- Şimşek, fuarda, THY Genel Müdürü Temel Kotil ile birlikte şirketin filosuna yeni katılan Airbus A330-300 yolcu uçağı ile A330-200F kargo uçağını inceledi. İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Şimşek, yeni uçakları tasarım ve teknolojik açıdan çok başarılı bulduğunu söyledi. Yolcu uçağındaki bussines class koltuklarının 180 santimetre yatar hale geldiğini ve en son uçak içi eğlence sistemlerinin bulunduğunu belirten Şimşek, bunun THY'nin rekabet gücünü artıracağını ifade etti.